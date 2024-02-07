Тяжелая болезнь унесла жизнь легендарного футболиста

Анхель, скончавшийся в возрасте 76 лет, большую часть своей карьеры провел в испанском футбольном гиганте «Реал Мадрид». В 1967-1986 годах он защищал ворота «Реала» в 247 матчах. За время своего пребывания в топ-клубе он стал шестикратным чемпионом Испании и шестикратным обладателем кубка. Из европейских клубных лиг он один раз выиграл Кубок УЕФА (ныне Лигу Европы).

Избранный лучшим игроком испанской Премьер-лиги в 1976 году, Анхель также представлял свою родную страну и на международном уровне. Там он провел 18 матчей. Он также защищал ворота сборной Испании в финале чемпионата мира 1978 года, где они заняли 10-е место. Через четыре года он также входил в состав сборной, выступавшей на чемпионате мира, но на поле уже не выходил.

«Наши соболезнования его жене Марии дель Пилар, сыну Мигелю Анхелю-младшему, внукам, родственникам, товарищам по команде и близким. Анхель почти всю свою жизнь связан с нашим клубом. Покойся с миром», — выразил соболезнования «Реал Мадрид».