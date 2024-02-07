Жители Эстонии хотят дом «не такой, как у соседа» и предпочитают более смелые цвета

Теперь наряду с классическими светлыми тонами часто используются гораздо более смелые – особенно модными стали оттенки зеленого и синего.

По мнению Мари-Лийс Михкельсон, эстонцы исторически имеют довольно консервативный вкус, но сейчас в ход идут все более смелые решения. «До сих пор лишь немногие осмеливались выделиться, и, если раньше большинство хотело создать дом, похожий на дом соседа, то теперь все наоборот, и это большая перемена», – сказала Михкельсон.

«Многие новые тенденции приходят в Эстонию из стран Северной Европы. Даже сегодня классические вощеные или тонированные бело-серые доски по-прежнему в моде. Материал тонируется лишь слегка, чтобы красивый рисунок и текстура древесины оставались видны. В моде также натуральные и экологичные материалы и цвета. Например, в гостиных и спальнях используется много деревянных реек, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию», - поделилась Михкельсон.

«Однако смелые цвета сейчас используются все чаще и чаще – особенно модными стали оттенки зеленого и синего. Доски, окрашенные в синий цвет, на данный момент являются одним из самых популярных материалов, а черный по-прежнему моден как акцентный цвет, особенно в саунах», - добавила Михкельсон.

По словам руководителя отдела Puumarket, желтая сосна для обшивки практически больше не используется. «Предпочтение, скорее, отдается ели, люди хотят получить чистый результат - доски с прямоугольным и гладким профилем. То же самое происходит и при строительстве террас – рифленый материал стал использоваться реже, теперь предпочитают гладкий профиль, который при правильной обработке не скользит и не оставляет заноз», – сказала Михкельсон.

«В противоположность изысканной и гладкой отделке, популярностью пользуется и рустикальный стиль, для которого используется, например, материал с сучками. В течение многих лет сучки считались показателем более низкого качества, их старались избегать на видных местах, но сейчас технологии шагнули вперед, и в лесопильном производстве смоляные карманы ликвидируются. Те, кто покупают материал с сучками, делают это совершенно сознательно, ведь это добавляет узору индивидуальность. Такие доски могут относиться к ценовому диапазону, соответствующему более низкому сорту, но после обогащения и обработки позволяют получить эффектный результат», - добавила Мари-Лийс Михкельсон.