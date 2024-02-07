Luminor: одной из причин роста цен в прошлом месяце является повышение акциза на алкоголь

Произошло несколько изменений в административно регулируемых ценах. С первого января НСО был повышен на 1,67 процентных пункта. Акциз на алкоголь и табачные изделия был увеличен на пять процентов. В то же время бесплатный уездный транспорт был отменен. Так, цены на алкоголь и табачные изделия в январе выросли на 4,3 процента по сравнению с декабрем и на 6,9 процента по сравнению с годом ранее. Цена на транспорт за месяц выросла на 1,4 процента, оставаясь на уровне годичной давности, отметил Уускюла.