Авиакомпания Finnair намерена взвешивать пассажиров

Весы установят в аэропорту Хельсинки-Вантаа у нескольких выходов на посадку. Взвешивания будут проходить в феврале, апреле и мае.

«Мы будем записывать общий вес пассажиров и багажа и некоторую другую информацию, однако имя и посадочный номер мы фиксировать не будем. Цифры на весах будет видеть лишь работник аэропорта, так что участвовать в добровольном взвешивании можно, не опасаясь любопытных взглядов», – заверила представитель Finnair Сату Муннукка.

Авиакомпания проводила взвешивания в 2017-2018 гг. Полученные в ходе процесса данные использовались для внутренних расчетов. В то же время, согласно общеевропейскому законодательству, расчеты необходимо обновлять каждые пять лет.

Как сообщает Finnair, у каждого самолета есть максимальная грузоподъемность, которую нельзя превышать. Авиакомпания владеет доскональной информацией о том, какие факторы влияют на максимальный взлетный вес самолета, за исключением веса пассажиров и багажа – в их отношении используется приблизительная оценка.