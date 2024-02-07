Андрес Анвельт: высока вероятность, что в управлении НАТО есть кроты российских спецслужб

- Первым все-таки был Херман Симм. Это была для нас историческая тема. Для общества это был даже не сюрприз, а в некотором смысле трагедия. В это время, как раз, когда мы только что присоединились к НАТО, Евросоюзу и это все показало хрупкость нашей системы.

Я даже немного удивлен, что до Хермана Симма ничего такого не было. Если сравнить население Эстонии со странами, которые тоже граничат с Россией, то у них этих случаев намного меньше. Но я не думаю, что это только потому, что у них их совсем нет.

В шпионских делах очень много зависит и от сотрудничества с другими странами. И, может быть, поэтому в Эстонии, но это мое предположение, было больше этих случаев. Некоторые наши западные партнеры больше доверяют нам и дают какую-то информацию.

Не хочу, может быть, опять же, гадать, но если я посмотрю на то время, когда я сам стал работать в конце 1980-х в органах внутренних дел, то тогдашний мир организованной преступности у нас был совершенно другой, чем, скажем, в Латвии и Литве. У нас очень много организованной преступности было связано с бывшими советскими спецслужбами.

- Чем они занимались?