«Надо срочно спасать людей»: вице-мэр Нарвы о покупке нового агрегата

Нарвская мэрия заказала из Финляндии для экстренной расчистки городских тротуаров от льда дорожную фрезу, которая будет крошить лед на дорогах и тротуарах. Цена такого агрегата - 21 тысяча евро. Карпиков рассказал, что поставка будет в течение одной-двух недель.

«Мы предполагаем, что погодные условия в феврале и, особенно, в марте будут такими же плохими - опять все будет ледяное. Нам нужно как можно быстрее доставить этот агрегат, пустить в работу и посмотреть, насколько он будет эффективным», - рассказал Карпиков, добавив, что если фреза окажется эффективной, может быть, будет смысл заказать еще несколько.

Поскольку решение было принято на заседании правящей фракции «Нарва» и без участия оппозиции, некоторые члены оппозиции были удивлены случившимся.

«Сама по себе идея, может быть, и неплохая, но возникает куча вопросов: фрезу нужно будет обслуживать, где-то хранить, на чьем балансе она будет числиться, кто будет выполнять работы, кто будет отвечать в том случае, если будет неправильно замерена толщина льда и повреждено асфальтовое покрытие?», - сказала оппозиционный депутат Яна Кондрашова.

Самый главный вопрос, по мнению Кондрашовой: насколько этично со стороны мэра и вице-мэра заявлять публично о том, что такие важные городские вопросы делаются именно с разрешения правящей фракции, не горсобрания? «Насколько этично было публично признаться, как на самом деле принимаются решения в городе сегодня?! Это про недальновидность и еще про коррупцию», - добавила депутат.

«Мы обсуждали покупку фрезы только с фракцией, потому что это был горящий вопрос, и у нас не было возможности всех созывать. Вы видите, что творится в городе? Люди падают, получают травмы, каждая минута дорога! Есть так называемые кризисные ситуации, это она и есть. Нам надо быстро что-то делать, надо спасать людей!», - ответил Карпиков.

Он добавил, что оппозиция обижается зря, и никакого злого умысла у правящей фракции не было, важнее всего было максимально быстро принять решение.