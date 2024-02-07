AMTEL: год начался с небольшого спада на рынке новых легковых автомобилей

В январе в Эстонии было продано 1 577 новых легковых автомобилей, что на 11,1% меньше, чем в первый месяц прошлого года, сообщила пресс-служба организации.

Если в прошлом году доля проданных электромобилей составляла 6,3% всех продаж, то новый год начался для продавцов электромобилей удачно: в январе было продано 136 автомобилей, а их доля в общем потоке продаж составила 8,6%. Продажи гибридных автомобилей также немного выросли, составив 46,8% от общего объема продаж в январе. Доля бензиновых и дизельных автомобилей в январе составила 26,2% и 17,8% соответственно.

Среди автомобильных марок Toyota и Škoda продолжают возглавлять таблицу продаж с 342 и 302 новыми автомобилями, проданными в январе соответственно, в то время как KIA занимает третье место с 101 проданным новым автомобилем. Однако Škoda Octavia с 134 проданными единицами опередила две модели Toyota - RAV4 и Corolla, с 130 и 97 соответственно.

Продажи новых коммерческих автомобилей в январе немного выросли: было продано 420 единиц, что на 1,7% больше, чем в январе прошлого года. В тройку лидеров вошли Toyota, Ford и Scania. В сегменте грузовиков наибольшим успехом пользовались Scania и Volvo.