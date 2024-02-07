Евросоюз нашел альтернативу российскому газу: его заменит водород. В начале 2024 года операторы газотранспортных систем подписали важное соглашение по проекту Северо-Балтийского водородного коридора. Речь идет о магистральном трубопроводе, аналогичном «Северному потоку», который пройдет и через Латвию.
Рассматривается возможность и строительства водородного хранилища, сопоставимого с Инчукалнским. А Финляндии отведена роль балтийского водородного «Газпрома». TVNET+ выяснил подробности грандиозных проектов.