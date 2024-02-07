Снежная зима обрадовала всех любителей зимних удовольствий. Многие регулярно катаются на лыжах и сноуборде в Эстонии, многие отправляются на лыжные курорты за рубеж. Исполнительный директор Эстонской лыжной федерации и бывший профессиональный спортсмен Кристьян Колл рассказал о том, как обеспечить безопасность себе и другим на горных и классических лыжных трассах.
Опыт не спасает от травм. Простые правила помогут избежать худшего
Опыт Кристьяна Колла говорит о том, что самыми высокими факторами риска являются столкновения лыжников или выезд с лыжни.
«Предотвращение подобных ситуаций часто зависит от самого спортсмена, но не всегда. Вы можете быть опытным сноубордистом, но это не застрахует вас от того, что какой-нибудь неопытный лыжник не врежется в вас на большой скорости», - рассказывает Колл. Поэтому, находясь на горе, важно обращать внимание на профиль (поверхность – ред.) выбранной трассы, оборудование, а также на свои и чужие навыки катания на борде или лыжах.
«На стандартной лыжне также стоит выбрать трассу, соответствующую вашему уровню и навыкам. К счастью, эстонские тропы здоровья предлагают широкий выбор. Стоит иметь в виду, что если вы столкнетесь с крутым спуском, оцените свои навыки адекватно и не стыдитесь при необходимости снять лыжи и спуститься с горки по краю лыжни - посоветовал Колл. - Лучше продолжать кататься на лыжах после спуска, чем получить травму или сломать снаряжение. Также стоит запомнить известное правило автомобилистов, которое применимо и на лыжне: тормозить лучше на прямом участке, а не на повороте. Таким образом, вы не потеряете контроль над лыжами и сможете пройти поворот на правильной скорости».
По статистике страхового агентства Balcia Kindlustus, выезд с лыжной трассы часто влечет за собой различные растяжения и вывихи. На горных склонах скорости выше, чаще возникают столкновения и чаще происходят травмы - ушибы и сотрясения мозга, иногда переломы.
«Перввый совет по обеспечению безопасности - обязательно используйте шлем. Кроме этого, каждому, кто впервые встает на лыжи или сноуборд, необходимо пройти хотя бы один обучающий урок у профессионального инструктора. Так вы сможете научиться азам, но самое главное – как правильно тормозить и падать, – объяснил Кристьян Колл.
«Определенно стоит оформить страховку, компенсирующую лечение травм, которые могут возникнуть при занятиях экстремальными видами спорта. Это особенно важно при посещении зарубежных горнолыжных курортов», - добавил он.
Выбор снаряжения крайне важен
Что касается снаряжения, то каких-то особых условий для него в законодательстве нет, но все элементы защитной экипировки должны быть промаркированы знаком CE, подтверждающим его безопасность.
«Помимо шлема рекомендую использовать защиту для рук, ног и спины, чтобы падение было не таким неприятным и травматичным. Я знаю многих людей, которые из-за последствий падения больше не хотят вставать на доску или лыжи», - сказал Кристьян Колл.
Не существует правильной или неправильной экипировки. Скорее, следует руководствоваться бюджетом и удобством. Неважно, куплено оборудование в спортивном магазине или где-то еще. Если вы чувствуете себя комфортно и оборудование сертифицировано, то это именно то, что вам нужно.
Выбирайте соответствующую вашему уровню трассу
В каждом горнолыжном центре имеются трассы разного уровня сложности, рассчитанные на спортсменов и любителей разного уровня подготовки. Выбирая трассу, каждый должен ответственно оценить свои возможности. Слишком ранний переход на более сложный маршрут может стать опасны не только для спортсмена, но и других. В то же время опытным лыжникам не нужно кататься на маршрутах для новичков, поскольку неопытные спортсмены еще не могут считаться с навыками опытных коллег.
«Я видел достаточно случаев, когда опытные лыжники начинали обгон с очень близкого расстояния от другого лыжника. Если другой человек не еще не имеет опыта, это может его напугать, он начнет совершать неожиданные маневры, что может закончиться несчастным случаем», - сказал исполнительный директор Эстонской лыжной федерации.
Погода влияет на безопасность горного склона
Погода очень влияет на видимость и покрытие трасс горных склонов. Трасса для лыж или сноубордов не всегда гладкая и погода может существенно на нее повлиять – в зависимости от условий лыжня может быть мягче, жестче, обледеневшей или скользкой.
Например, при сильном снегопаде катание на лыжах и сноубордах становится намного сложнее, поскольку видимость минимальна, а состояние трассы постоянно ухудшается. При небольшом снегопаде для улучшения видимости рекомендуется использовать специальные очки. С другой стороны, во время сильных морозов или оттепелей следует подумать о подходящей одежде. В мороз тропа может оказаться обледенелой и очень жесткой. Если он оттаял, трасса мокрая, а дно, скорее всего, будет твердым и ледяным.
Кроме того, в условиях сильных морозов или же оттепели стоит позаботиться о правильном выборе одежды.
Как правильно вести себя на горе
• Кататься по правилам. На горе действует неписаное правило: тот, кто едет сзади, всегда контролирует ситуацию. Он также должен дать дорогу тем, кто едет впереди него. В случае столкновения виноват тот, кто сзади, поскольку он видит ситуацию лучше.
• Оцените свои силы. Как правило, неопытные лыжники часто переоценивают свои возможности. Начинающие в первый раз могут кататься вместе с инструктором.
• Никакого алкоголя! На горе нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения – это еще один неписаный закон. Под влиянием алкоголя нарушается концентрация и возможность адекватно оценить риски.
• Тише едешь – дальше будешь. Хороший лыжник не тот, что может быстро съехать со склона. Хороший лыжник знает, как быстро остановиться. Поэтому отрабатывайте навыки скоростного спуска постепенно, шаг за шагом, и переходите на следующий этап только тогда, когда уверены в своих силах.