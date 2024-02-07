Опыт не спасает от травм. Простые правила помогут избежать худшего

«Перввый совет по обеспечению безопасности - обязательно используйте шлем. Кроме этого, каждому, кто впервые встает на лыжи или сноуборд, необходимо пройти хотя бы один обучающий урок у профессионального инструктора. Так вы сможете научиться азам, но самое главное – как правильно тормозить и падать, – объяснил Кристьян Колл.

«Определенно стоит оформить страховку, компенсирующую лечение травм, которые могут возникнуть при занятиях экстремальными видами спорта. Это особенно важно при посещении зарубежных горнолыжных курортов», - добавил он.

Выбор снаряжения крайне важен

Что касается снаряжения, то каких-то особых условий для него в законодательстве нет, но все элементы защитной экипировки должны быть промаркированы знаком CE, подтверждающим его безопасность.

«Помимо шлема рекомендую использовать защиту для рук, ног и спины, чтобы падение было не таким неприятным и травматичным. Я знаю многих людей, которые из-за последствий падения больше не хотят вставать на доску или лыжи», - сказал Кристьян Колл.

Не существует правильной или неправильной экипировки. Скорее, следует руководствоваться бюджетом и удобством. Неважно, куплено оборудование в спортивном магазине или где-то еще. Если вы чувствуете себя комфортно и оборудование сертифицировано, то это именно то, что вам нужно.

Выбирайте соответствующую вашему уровню трассу