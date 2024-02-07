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Многоборец Карел Тилга отказался от участия в чемпионате мира

rus.postimees.ee
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Карел Тилга.
Карел Тилга. Фото: Tairo Lutter

Многоборец Карел Тилга сообщил, что не примет участие в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

Тилга получил приглашение на соревнования в Глазго, которые пройдут с 1 по 3 марта 2024 года как победитель тура по многоборью World Athletics 2023. К сожалению, спортсмен был вынужден отказаться от участия из-за проблем с ахилловым сухожилием. Он не хочет рисковать накануне летнего сезона.

Приглашение на этот чемпионат мира получил также и еще один эстонский многоборец Йоханнес Эрм.

Квалификация на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении завершится 18 февраля.

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