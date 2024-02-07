Многоборец Карел Тилга сообщил, что не примет участие в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.
Многоборец Карел Тилга отказался от участия в чемпионате мира
Тилга получил приглашение на соревнования в Глазго, которые пройдут с 1 по 3 марта 2024 года как победитель тура по многоборью World Athletics 2023. К сожалению, спортсмен был вынужден отказаться от участия из-за проблем с ахилловым сухожилием. Он не хочет рисковать накануне летнего сезона.
Приглашение на этот чемпионат мира получил также и еще один эстонский многоборец Йоханнес Эрм.
Квалификация на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении завершится 18 февраля.