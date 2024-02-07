Строители не пережили начало года – они лидеры по банкротствам в январе

Если присмотреться к январским цифрам, то окажется, что большую часть проблемных компаний составляют строительные компании и производители строительных материалов (150 компаний). Также можно выделить торговлю (117) и транспортно-складскую деятельность (46).

Статистика налоговых должников показывает, что в январе их было 11 425 – почти столько же, сколько в декабре (11 477), то есть на пиковом уровне прошлого года.

На первом месте среди налоговых должников все так же строители и производители стройматериалов (3397).

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