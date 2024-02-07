Таллинн продолжает развитие троллейбусной сети. В ближайшие пять-шесть лет город планирует реконструировать троллейбусную инфраструктуру и приобрести сорок новых гибридных троллейбусов. Горуправа поручила AS Tallinna Linnatransport начать подготовку к проведению соответствующих тендеров.
Таллинн приобретет сорок новых гибридных троллейбусов
По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн принял принципиальное решение продолжить развитие троллейбусного транспорта как важного и экологичного вида общественного транспорта.
«В последние годы все чаще говорится, что от троллейбусов следует отказаться и перейти на электробусы, однако, для удовлетворения потребностей населения необходимо развивать разнообразие общественного транспорта. Наша цель заключается в том, чтобы к 2035 году городской транспорт соответствовал целям программы по мобильности и не имел вредных выбросов. Многие крупные города Европы сейчас обновляют троллейбусную сеть. Например, развитием троллейбусного движения и приобретением нового подвижного состава занимаются в Вильнюсе, Праге, Цюрихе и Милане, а также во многих других городах», - отметил Кылварт.
«Троллейбусы не только являются экологичным видом транспорта, но также экономически эффективны, благодаря большой вместительности и продолжительному сроку эксплуатации. В то же время современные гибридные троллейбусы - тихие и удобные для пассажиров», - добавил он.
Согласно планам, будет приобретено сорок новых гибридных троллейбусов: 22 длинных (18 метров) и 18 стандартных (длиной 12 метров). Предварительная оценка стоимости инвестиций, включая приобретение транспортных средств и реконструкцию троллейбусной инфраструктуры, составляет от 40 до 50 миллионов евро. Проект будет осуществляться в течение следующих пять-шесть лет.
«Сейчас в Таллинне четыре действующих троллейбусных линии. Во многих местах их инфраструктура эксплуатируется десятилетиями и в любом случае нуждается в замене. Мы обязательно рассмотрим и вопрос о расширении сети троллейбусных маршрутов», - добавил Кылварт.
Вице-мэр Владимир Свет пояснил, что планируется обновление контактных сетей на Мустамяэ-теэ, бульваре Сыпрузе и Академия-теэ, при этом существующие воздушные контактные сети в центре города будут ликвидированы.
«Гибридные троллейбусы хорошо подходят для развития троллейбусной сети, потому что на тех участках, где контактная сеть отсутствует, троллейбус сможет ехать за счет аккумулятора. Зарядка троллейбусов будет осуществляться на магистралях в направлении Мустамяэ. Это также позволит расширить сеть троллейбусных маршрутов и охватить районы, которые сейчас недоступны из-за отсутствия контактной сети», - уточнил Свет.
Помимо новых троллейбусов Таллинн постепенно начнет вводить в эксплуатацию электробусы, которые лучше подходят для обслуживания маршрутов с меньшей нагрузкой, поскольку в электробусе по сравнению с троллейбусами меньше места.
Чтобы поддержать переход на общественный транспорт, не использующий ископаемые виды топлива, Таллиннская горуправа намерена ходатайствовать у горсобрания о выделении средств на покупку гибридных троллейбусов и проектирование реконструкции троллейбусной сети в рамках первого дополнительного бюджета Таллинна на 2024 год.