Таллинн приобретет сорок новых гибридных троллейбусов

По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн принял принципиальное решение продолжить развитие троллейбусного транспорта как важного и экологичного вида общественного транспорта.

«В последние годы все чаще говорится, что от троллейбусов следует отказаться и перейти на электробусы, однако, для удовлетворения потребностей населения необходимо развивать разнообразие общественного транспорта. Наша цель заключается в том, чтобы к 2035 году городской транспорт соответствовал целям программы по мобильности и не имел вредных выбросов. Многие крупные города Европы сейчас обновляют троллейбусную сеть. Например, развитием троллейбусного движения и приобретением нового подвижного состава занимаются в Вильнюсе, Праге, Цюрихе и Милане, а также во многих других городах», - отметил Кылварт.

«Троллейбусы не только являются экологичным видом транспорта, но также экономически эффективны, благодаря большой вместительности и продолжительному сроку эксплуатации. В то же время современные гибридные троллейбусы - тихие и удобные для пассажиров», - добавил он.

Согласно планам, будет приобретено сорок новых гибридных троллейбусов: 22 длинных (18 метров) и 18 стандартных (длиной 12 метров). Предварительная оценка стоимости инвестиций, включая приобретение транспортных средств и реконструкцию троллейбусной инфраструктуры, составляет от 40 до 50 миллионов евро. Проект будет осуществляться в течение следующих пять-шесть лет.