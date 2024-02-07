«Думал, меня поздравляют с днем рождения», «дети узнали в новостях» и «я не ожидал»: представленные к госнаградам делятся эмоциями

«Честно говоря, не ожидал, для меня это была новость. Когда только узнал, не понял, за что меня награждают. Я столкнулся с этим впервые, абсолютно неожиданно было! Я считаю, что это оценка не моя личная, а той службы, в которой я работаю. Это, конечно, приятно и важно. Я – психиатр, это большая редкость, чтобы труд психиатров оценивался так высоко государством», – сказал психиатр, популяризатор здравоохранения в Ида-Вирумаа Георгий Белоцерковский. Он был удостоен Ордена Эстонского Красного Креста IV степени.

Не менее удивлена была и старший комиссар полиции Лидия Минаева. «Конечно, это очень неожиданно, но это большая честь для меня. Я узнала об этом в машине, по дороге на работу. Меня вызвали в отделение по совсем другому вопросу, но сообщили заодно и об ордене. Мои дети узнали об этом из новостей. Почему именно мне дали орден, я не знаю. У меня есть много достойных государственной награды коллег», – считает она. Минаева получит из рук главы государства Серебряный крест Ордена Орлиного креста.

Менеджер по продукту eID Департамента государственных инфосистем Андрей Каргин, который будет награжден Орденом Белой звезды V степени, стал получать звонки с самого утра: «Я решил, что это меня заранее поздравляют с наступающим днем рождения, который у меня завтра. А потом я получил СМС от вашей редакции и только тогда понял, что это не шутка. Это было неожиданно, но очень приятно, что государство отметило мой долговременный вклад в развитие электронной идентификации».