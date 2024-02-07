«Ты использовал свое положение, чтобы очернить Эстонию»: Каллас попросила Ансипа не баллотироваться на выборах в Европарламент от Партии реформ

Письмо Каи Каллас Андрусу Ансипу:

Дорогой Андрус!

Я написала это письмо уже давно, но сомневалась, отправлять ли его. Но поскольку сегодня начинается выдвижение кандидатов на выборы в Европарламент, все же отправлю. Я надеюсь, что ты не станешь просить поддержки партии для участия в выборах в Европарламент. Конечно, партия у нас демократическая, и я не могу помешать тебе баллотироваться, но я все равно приведу причины, по которым тебе не следует этого делать.

1) Выдвигать свои кандидатуры и быть избранными в Европарламент должны люди, которые действительно хотят защищать интересы Эстонии в Европарламенте и работают в Европе для этого. Нам ничего не известно о твоей работе в Европарламенте, поскольку ты использовал свое положение только для того, чтобы высказываться по вопросам внутренней политики и критиковать правительство и свою партию.

2) Ты использовал свою европарламентское положение за пределами Эстонии, чтобы ее очернить. Я слышала от своих бывших коллег в Европарламенте, как ты систематически принижаешь Эстонию. Зачем ты это делаешь? Я понимаю, что не нравлюсь тебе, но за пределами страны мы все-таки могли бы все вместе стоять за нее.

3) В соответствии с § 10 (4) Устава партии, член партии обязан не вредить репутации партии и способствовать ее укреплению. Ты же вел себя совершенно противоположным образом. И это происходило систематически. Начиная с того, как ты критиковал Таави, Ханно, меня, а также действия правительства во время коронакризиса. Или когда мы сформировали правительство в 2021 году и унаследовали большой дефицит бюджета, мы попытались исправить его, выдав всем мандат на 4-процентную экономию, ты напал на Кейт, не говоря уже о партии, министре финансов, правительстве и обо мне сейчас.

Можно сказать, что эта критика оправданна, но для меня остается открытым вопрос, почему ты молчишь внутри партии? Хороший пример - 30 сентября, совет уполномоченных Партии реформ в Тарту. Ты там присутствуешь, не задаешь вопросов, ничего не комментируешь. Говоришь со мной во время кофе-паузы, не делая ни одного критического замечания, а через несколько недель ты идешь в СМИ, чтобы раскопать связанный со мной скандал, и напасть на правительство.

Если бы ты хотел дать обратную связь или получить информацию, ты бы сделал это напрямую, но поскольку ты хочешь навредить партии, правительству и мне, ты делаешь это через СМИ. Если дела у партии идут хорошо, ты молчишь и ждешь своего шанса. Когда у партии появляются трудности, ты одним из первых публично ее критикуешь.

4) Ты не поддержал партию ни единым евро за пределами своей предвыборной кампании. Даже когда партия испытывала исключительные финансовые трудности. Ты не поддерживал партию, когда принимал участие в муниципальных выборах или выборах в Рийгикогу, когда твоя поддержка была бы крайне полезна. Ты выходишь лишь тогда, когда тебе самому что-то нужно от партии.

5) Можно сказать, что проблема во мне. Но можно быть уверенным: ты не считал достаточно подходящим ни одного пришедшего после тебя премьер-министра или партийного деятеля, и не примешь следующего руководителя, а лишь продолжишь использовать свою должность в Европарламенте для публичной критики следующего лидера, а не для того, для чего ты был избран.

6) Все политические партии пойдут на предстоящие выборы в Европарламент с кампанией против Партии реформ, правительства и Каи Каллас. Учитывая, что это и твоя платформа, почему ты должен баллотироваться от Партии реформ?

По этим причинам я очень прошу тебя не баллотироваться на выборах в Европарламент. Ты можешь критиковать партию, правительство и меня, даже находясь дома. Журналисты по-прежнему могут быть уверены, что, подставив микрофон Андрусу Ансипу под нос, они получат ядовитые комментарии в адрес меня, правительства или партии. Пусть в Европарламент баллотируются те, кто готов защищать интересы Эстонии и готов выполнять функции депутата Европарламента.

Желаю всего наилучшего

Кая