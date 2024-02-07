На трассе Тартуского лыжного марафона невероятно много снега

«На первых 46 километрах маршрута, вплоть до Палу, снега много. От Палу до Эльва лыжня тоже хорошая, местами немного более обледеневшая. Почва нигде не просвечивает, этой опасности нет», - комментирует ситуацию мастер лыжни Ассар Кютт.

Главный организатор Тартуского марафона Индрек Кельк также очень хорошо оценивает ситуацию:

«Если вид бесснежных полей в других частях Эстонии заставил многих усомниться в возможности проведения Тартуского марафона вообще, то сейчас нет никаких сомнений в том, что марафон состоится – прогноз погоды и количество снега на трассе убеждают в этом. Лыжня на всем протяжении полностью благоустроена и приглашаем сюда на тренировки всех лыжников».

Несмотря на то, что сейчас в Эстонии снега маловато, на трассе Тартуского лыжного марафона его в избытке. Фото: Kadri-Ann Väärsi

На данный момент на Тартуский марафон уже зарегистрировались около 4500 лыжников из 25 разных стран. До этого воскресенья есть возможность зарегистрироваться по льготной цене.

Программа юбилейного марафона стартует 17 февраля с гонок вольным стилем, винтажной техникой и эстафетами. Классические дистанции пройдут в воскресенье, 18 февраля.