Нововведение авиакомпании вызвало общественный резонанс: почему люди ненавидят семьи?

По мнению многих пассажиров, больше всего проблем в самолете доставляют кричащие и наглые дети, но часто родители ничего не могут сделать для того, чтобы маленький ребенок чувствовал себя в самолете комфортно. Одна авиакомпания решила поприветствовать бездетных пассажиров и предложить им лучшие условия полета.