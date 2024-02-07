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Нововведение авиакомпании вызвало общественный резонанс: почему люди ненавидят семьи?

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Мать с ребенком в самолете. Изображение носит иллюстративный характер.
Мать с ребенком в самолете. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

По мнению многих пассажиров, больше всего проблем в самолете доставляют кричащие и наглые дети, но часто родители ничего не могут сделать для того, чтобы маленький ребенок чувствовал себя в самолете комфортно. Одна авиакомпания решила поприветствовать бездетных пассажиров и предложить им лучшие условия полета.

Стремясь сделать полеты максимально комфортными, турецкая авиакомпания Corendon создала в своих самолетах зоны, где билеты могут покупать только совершеннолетние. Однако новаторская идея компании вызвала у пользователей сети весьма неоднозначные чувства.

Новое правило означает, что в улучшенной зоне могут находиться только люди старше 16 лет. Однако за спокойное путешествие придется заплатить больше, потому что к стандартному билету добавляется плата в размере около 45 евро.

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