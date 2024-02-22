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Гражданка Украины не может взять фамилию мужа - гражданина Эстонии. В чем проблема?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Прожив в браке 18 лет, жена решила взять фамилию мужа, гражданина Эстонии, но столкнулась с проблемой: из-за того, что она гражданка Украины, Таллинский ЗАГС отказал изменить ее фамилию. Что делать в такой ситуации?

Как рассказал читатель Rus.Postimees, его жена переехала в Эстонию в 2006 году: «Регистрация брака была в Эстонии. Свою фамилию при заключении брака она не меняла, так как после этого ей пришлось бы ехать в Украину и переделывать все документы».

По его словам, в 2024 году у жены заканчивается действие загранпаспорта. «Прожив вместе 18 лет, мы решили сменить фамилию жены на мою, однако Таллинский ЗАГС отказал, ссылаясь на эстонский закон. Изменять фамилию ЗАГС может только гражданам Эстонии и обладателям серых паспортов», - добавил читатель.

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