Гражданка Украины не может взять фамилию мужа - гражданина Эстонии. В чем проблема?

Как рассказал читатель Rus.Postimees, его жена переехала в Эстонию в 2006 году: «Регистрация брака была в Эстонии. Свою фамилию при заключении брака она не меняла, так как после этого ей пришлось бы ехать в Украину и переделывать все документы».