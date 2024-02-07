Темпы роста цен на продукты питания удивили даже экспертов

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в январе вырос на 1,4 % по сравнению с декабрем и на 4,7 % - по сравнению с январем 2023 года. По сравнению с январем прошлого года товары подорожали на 2,9 %, а услуги - на 7,9 %.

«По сравнению с предыдущим месяцем в январе больше всего выросли цены на алкоголь и табак. Цены выросли из-за изменения акцизов и ставки налога с оборота. В среднем на алкоголь и табак тратится 5 процентов бюджета», - отметила Эльмик.

Как пояснила экономист, большую часть денег жители Эстонии тратят на еду. «Поскольку продукты питания стали намного дороже, а есть людям надо, доля продуктов питания в потребительской корзине за год выросла с 22 до 24 %. Несмотря на это, все больше людей едят более дешевые продукты и еду с желтой этикеткой (пометка в магазинах товаров со скидкой — ред.)», - сказала она.

В этом году, по прогнозам Swedbank, цены в Эстонии вырастут на 3,7%. «Половина роста цен будет обусловлена повышением ставки НСО и акцизов. Опрос розничных торговцев, проведенный Институтом конъюнктуры, показывает, что, хотя продажи идут плохо, многие магазины планируют повысить цены в ближайшие три месяца», - добавила Эльмик.