Израиль объявил о гибели многих заложников в секторе Газа

Спустя четыре месяца после террористической атаки исламистского движения ХАМАС на Израиль многие из заложников, захваченных в секторе Газа, были объявлены мертвыми. Об этом сообщила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером во вторник, 6 февраля. «Мы сообщили 31 семье, что их близких, взятых в заложники, больше нет в живых, и их смерть подтверждена», - заявил израильский военный пресс-секретарь Даниэль Хагари.

Он добавил также, что ЦАХАЛ продолжает работать над созданием условий для возвращения всех заложников домой. Ранее Израиль предполагал, что более 130 заложников все еще удерживаются живыми или мертвыми в секторе Газа.

NYT: Число жертв среди заложников, вероятно, выше

Газета The New York Times (NYT), ссылаясь на конфиденциальный документ израильской разведки, в тот же день ранее сообщила, что по меньшей мере 30 заложников погибли во время или после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Некоторые были убиты во время нападения на израильскую территорию, а затем их тела были доставлены в сектор Газа, утверждает издание.