«Не знаю, правильно ли это – вручать мне награду. По-моему, я ничего особенного не сделал», - скромно сказал кавалер знака отличия, один из успешнейших эстонский баскетбольных тренеров Юллар Керде.
Получивший госнаграду тренер Юллар Керде: неправда, что дети не хотят двигаться!
Керде, который через несколько месяцев будет отмечать свое 70-летие, узнал эту новость сегодня утром. Тармо Тийслер, тележурналист, готовящийся освещать чемпионат мира по биатлону и хороший друг Керде, позвонил ему прямо из Чехии, из Нове-Место.
«Я думал, он шутит. У меня день рождения 1 апреля. Сказал ему, что до апреля еще полно времени, - рассказал Юллар Керде о своих первых эмоциях. – Потом, конечно, ноги подкосились. Честно говоря, я даже не думал о том, чтобы что-то получить. Я должен извиниться, все еще не осознал до конца. Пока ничего толком сказать не могу».
Керде в большей или меньшей степени связан с баскетболом почти 60 лет. В последнее время он в основном работает в должности спортивного директора гимназии Юри.
«Больше всего глаза заставляет сиять то, как если бы совсем недавно шел снег, а потом выглянуло солнце. Когда все дети хотят кататься на лыжах. Это самая лучшая вещь, - рассказал Керде журналисту. – Я часто читаю в прессе, мол, дети не хотят двигаться. Это неправда! Все зависит от того, как их побудить к движению. Не принуждением, нужно, чтобы они сами захотели. Самое лучшее, когда ученики первых и вторых классов встают на лыжи и получают удовольствие. Возвращаются с урока и говорят «спасибо». Это лучшее, что вообще может быть у человека».
Хватает ли еще сил и мотивации?
«Когда получу орден, должен засесть дома что ли? Я не хочу. Мне тут еще нужно многое сделать», - улыбнулся Юллар Керде.
Баскетбол он также не забросил. Хоть Керде больше не работает помощником тренера команды Кейла, но шеф Пеэп Пахв до сих пор к нему прислушивается.
«Это секрет, но мы до сих пор весьма плотно общаемся. Я не даю советов, но говорю то, что думаю. Зависит, насколько Пеэп с этим считается. Если вы занимаетесь этим 60 лет, это невозможно забыть», - добавил он.
Как можно оценить состояние баскетбола в Эстонии?
«Хорошо, - ответил Керде. – Но хотелось бы больше молодых тренеров, которые бы и дело знали. Чтобы все перспективные игроки не покидали Эстонию. Чтобы у нас были тренеры, которые выводили бы игроков на вершину. Как прежде. Тийт Сокк никуда не поехал. Он жил в Эстонии и стал олимпийским чемпионом. Мартин Мюйрсепп так же. Для меня это было бы самым важным делом».