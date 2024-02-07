Получивший госнаграду тренер Юллар Керде: неправда, что дети не хотят двигаться!

Керде, который через несколько месяцев будет отмечать свое 70-летие, узнал эту новость сегодня утром. Тармо Тийслер, тележурналист, готовящийся освещать чемпионат мира по биатлону и хороший друг Керде, позвонил ему прямо из Чехии, из Нове-Место.

«Я думал, он шутит. У меня день рождения 1 апреля. Сказал ему, что до апреля еще полно времени, - рассказал Юллар Керде о своих первых эмоциях. – Потом, конечно, ноги подкосились. Честно говоря, я даже не думал о том, чтобы что-то получить. Я должен извиниться, все еще не осознал до конца. Пока ничего толком сказать не могу».

Керде в большей или меньшей степени связан с баскетболом почти 60 лет. В последнее время он в основном работает в должности спортивного директора гимназии Юри.

«Больше всего глаза заставляет сиять то, как если бы совсем недавно шел снег, а потом выглянуло солнце. Когда все дети хотят кататься на лыжах. Это самая лучшая вещь, - рассказал Керде журналисту. – Я часто читаю в прессе, мол, дети не хотят двигаться. Это неправда! Все зависит от того, как их побудить к движению. Не принуждением, нужно, чтобы они сами захотели. Самое лучшее, когда ученики первых и вторых классов встают на лыжи и получают удовольствие. Возвращаются с урока и говорят «спасибо». Это лучшее, что вообще может быть у человека».