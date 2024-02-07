Вчера мы писали, что прежде, чем митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений покинул страну, он успел провести срочный постриг в монахи отца Даниила (Леписка), имеющего гражданство Эстонии. Сразу после пострига Даниил стал архимандритом и епископом Тартуским. Доктор теологии Тартуского университета Прийт Рохтметс объяснил, какие последствия будет иметь это назначение и изменится ли риторика руководителей ЭПЦ МП по вопросам внешней политики.
Религиовед: к прежним проблемам с ЭПЦ МП теперь добавится еще и прямое управление из Москвы
По словам Рохтметса срочное рукоположение Даниила (Леписка) епископом Тартуским - это прямое следствие отъезда митрополита Евгения из Эстонии. «Вызывает изумление скорость, с которой и Синод здесь, и руководство Русской Православной Церкви в Москве, провели назначение», - говорит теолог.
Хотя в перспективе Даниил может стать предстоятелем ЭПЦ МП, но изначально он должен будет выполнять поручения московского митрополита Евгения. «Евгений ведь сообщил, что не собирается уходить в отставку. Это значит, что церковью здесь отныне будут управлять буквально из Москвы», - рассказывает Рохтметс. - Такую версию подтверждает и архиерейский статус Даниила (Леписка), который является викарным архиереем, а не правящим».
В православной церкви викарий (викарный епископ, викарный архиерей) - это епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении правящему епархиальному епископу. Викарному архиерею может делегироваться в управление часть епархии в определённых границах - викариатство или викариат.
В отличие от правящего епископа, носящего титул, соответствующий месту его пребывания и территории под его канонической юрисдикцией, викарий может носить титул, соответствующий территории викариата.
В Эстонии только епископ Нарвский и Причудский Лазарь является правящим, а епископ Маардуский Сергий и епископ Тартуский Даниил являются викарными.
Даниил на прошлой неделе стал викарием Таллиннской епархии. «Это значит, что при по крайней мере, на данный момент у него не будет никакой другой роли в церкви, кроме как заменять митрополита Евгения», - говорит Прийт Рохтметс.
Таким образом, срочным постригом и рукоположением Даниила в епископы гарантируется, что ЭПЦ МП будет иметь каноническое количество епископов (три) и сможет дальше функционировать как поместная церковь. Даниил служит в Тарту, поэтому имеет титул епископа Тартуского, но у Московского Патриархата фактически нет Тартуской епархии, которой он мог бы руководить.
По мнению теолога Ротметса, до сих пор в эстонском обществе было проблемой то, что ЭПЦ МП не дистанцировалась от Русской Православной Церкви и ее патриарха Кирилла, который восхваляет военную агрессию против Украины.
«ЭПЦ МП представляет в Эстонии тот самый "русский мир", ради сохранения которого идет война в Украине и по-прежнему поклоняются 9 мая солдатам красной армии, которые оккупировали Эстонию в 1944 году, - говорит Рохтметс. - К этим темам теперь добавилась еще одна – удаленное управление церковью из России».
Однако такое дистанционное управление долго длиться не сможет. В 80-е годы прошлого века Патриарх Алексий II также руководил эстонскими приходами дистанционно. В результате выросла самостоятельность местного духовенства и приходов.
По словам Рохтметса, эти последствия хорошо известны руководству РПЦ, но нынешняя ЭПЦ МП по-прежнему очень тесно связана с Русской православной церковью, ее духовенство в основном русскоязычное, а церковь действует преимущественно для русскоязычного населения.
«С учетом всего изложенного я не думаю, что из уст нового главы церкви прозвучит критика нынешней воинственной линии Русской православной церкви. Скорее всего сохранится нынешний стиль высказываний о том, что церковь вне политики и комментировать войну никто не станет», - считает специалист по православию.
Он также уверен, что в конечном счете речь не о политике российского государства, а об РПЦ, под канонической властью которой действует поместная церковь в Эстонии. Патриарх Кирилл называет войну против Украины «борьбой с антихристом и самим сатаной», поэтому война уже имеет сильный религиозный фон.
«Это касается канонической, исторической и духовной связи местной общины с РПЦ, и поэтому перед новым предстоятелем встанет вопрос, будет ли поместная церковь участвовать в "борьбе с самим сатаной" вместе с материнской церковью, или дистанцируется от заявлений РПЦ», - заключил Прийт Рохтметс.