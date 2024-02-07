Религиовед: к прежним проблемам с ЭПЦ МП теперь добавится еще и прямое управление из Москвы

По словам Рохтметса срочное рукоположение Даниила (Леписка) епископом Тартуским - это прямое следствие отъезда митрополита Евгения из Эстонии. «Вызывает изумление скорость, с которой и Синод здесь, и руководство Русской Православной Церкви в Москве, провели назначение», - говорит теолог.

Хотя в перспективе Даниил может стать предстоятелем ЭПЦ МП, но изначально он должен будет выполнять поручения московского митрополита Евгения. «Евгений ведь сообщил, что не собирается уходить в отставку. Это значит, что церковью здесь отныне будут управлять буквально из Москвы», - рассказывает Рохтметс. - Такую версию подтверждает и архиерейский статус Даниила (Леписка), который является викарным архиереем, а не правящим».

В православной церкви викарий (викарный епископ, викарный архиерей) - это епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении правящему епархиальному епископу. Викарному архиерею может делегироваться в управление часть епархии в определённых границах - викариатство или викариат.

В отличие от правящего епископа, носящего титул, соответствующий месту его пребывания и территории под его канонической юрисдикцией, викарий может носить титул, соответствующий территории викариата.

В Эстонии только епископ Нарвский и Причудский Лазарь является правящим, а епископ Маардуский Сергий и епископ Тартуский Даниил являются викарными.