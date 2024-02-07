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МНЕНИЕ ⟩ Россия остается для Запада черным ящиком, в который не хочется заглядывать

, историк
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Март Кульдкепп.
Март Кульдкепп. Фото: Erakogu
  • Мир вынес много уроков из войны в Украине
  • Режиму Путина удалось найти союзников
  • Геополитические центры часто склонны недооценивать периферию

Учитывая, что полномасштабная война в Украине длится уже почти два года, сейчас настало подходящее время для подведения промежуточных итогов в военном, политическом и почему бы даже не культурном плане. Безусловно, за эти два года мир получил возможность многому научиться, пишет обозреватель и историк Март Кульдкепп.

Недооценка готовности Украины к обороне и переоценка военного потенциала России перед вторжением быстро сменились - по крайней мере, в определенных кругах - таким мнением, что Россия не сможет долго продолжать войну из-за различных факторов внешнего и внутреннего давления. Однако это мнение быстро пришлось опровергнуть и признать, что оказанного на Россию давления было далеко недостаточно.

Что впечатляет, так это способность режима Путина находить союзников, среди которых - Иран и Северная Корея, а также определенные политические силы на самом демократическом Западе. В то же время способность Украины и ее союзников адекватно сообщать о серьезности ситуации, находить ресурсы, необходимые для борьбы с российской агрессией, а также осуществлять долгосрочные инвестиции для создания и воспроизводства этих ресурсов оказалась ограниченной. В результате всего этого продолжатся война, дату окончания которой никто не может предсказать.

Одной из причин растягивания войны на большой срок, безусловно, является тот факт, что конфликт между Россией, Украиной и западным миром представляет собой своего рода противостояние культур, но не столько в смысле столкновения цивилизаций в понимании Сэмюэла Ф. Хантингтона, сколько из-за динамики отношений центр-периферия. Это факт, что центр всегда склонен недооценивать периферию и плохо ее знает, в то время как периферия склонна несколько переоценивать центр, но при этом, конечно, знает его она гораздо лучше, чем он ее. Определенного просчета, подтолкнувшего Путина к началу «короткой победоносной войны», не было бы, если бы Россия смогла адекватно понять масштабы готовности к сопротивлению Украины и общую ситуацию там.

Кроме того, войны можно было бы избежать, если бы западный мир своевременно предоставил Украине военную помощь и достаточные гарантии безопасности для сдерживания России. В общем, за обоими этими упущениями стояли лица, принимающие решения, считающие себя пупом мира и мало что знавшие об Украине, в результате чего пострадали не только украинцы, но и весь мир.

По крайней мере, западный мир сейчас уже в основном осознал, что Украина является крупнейшей европейской страной по территории после России! Это принципиально важный геополитический вопрос, что, несомненно, уже является существенным шагом вперед. Однако между западными странами и Россией до сих пор существуют и те самые отношения формата «центр-периферия», разрушение которых еще только впереди.

В то время как российские спецслужбы прекрасно осознают все возможные противоречия, которые могут быть использованы для раскола открытых западных обществ, а российские политики твердо убеждены, что у стран Запада есть план по уничтожению России, для западного мира Россия по-прежнему остается черным ящиком, для заглядывания внутрь которого не хватает компетенции, и остается возможность исходящую из него угрозу просто игнорировать даже сейчас, при этом не получая для себя большого политического ущерба. Однако невежество и принятие желаемого за действительное неизбежно приведут к новым просчетам.

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