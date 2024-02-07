МНЕНИЕ ⟩ Россия остается для Запада черным ящиком, в который не хочется заглядывать

Недооценка готовности Украины к обороне и переоценка военного потенциала России перед вторжением быстро сменились - по крайней мере, в определенных кругах - таким мнением, что Россия не сможет долго продолжать войну из-за различных факторов внешнего и внутреннего давления. Однако это мнение быстро пришлось опровергнуть и признать, что оказанного на Россию давления было далеко недостаточно.

Что впечатляет, так это способность режима Путина находить союзников, среди которых - Иран и Северная Корея, а также определенные политические силы на самом демократическом Западе. В то же время способность Украины и ее союзников адекватно сообщать о серьезности ситуации, находить ресурсы, необходимые для борьбы с российской агрессией, а также осуществлять долгосрочные инвестиции для создания и воспроизводства этих ресурсов оказалась ограниченной. В результате всего этого продолжатся война, дату окончания которой никто не может предсказать.