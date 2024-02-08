Россия вышла на тропу войны с эстонскими сотовыми операторами

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем предполагает, что Россия создает помехи в сотовой связи на территории Эстонии, потому что готовится к конфликту с НАТО. По его словам, в 2023 году на Балтике усилились помехи в работе спутниковых навигационных систем (Global Positioning System - GPS).

Причем в последний месяц наблюдается особый всплеск этих активностей, которые фиксируются от Финляндии до Польши и дальше в Черноморский регион. «Кто-то является причиной этого, и мы думаем, что это Россия», - говорит Херем. По его словам, Москва, возможно, «играет» с помехами на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО.