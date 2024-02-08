Россия построила сотни новых вышек сотовой связи на границе с Эстонией. Недавно в приграничной Псковской области глушили высокоскоростной интернет, готовя телекоммуникационное оборудование к войне, а теперь власти этого региона хотят «перебить» сигналы всех эстонских операторов.
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Россия вышла на тропу войны с эстонскими сотовыми операторами
Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем предполагает, что Россия создает помехи в сотовой связи на территории Эстонии, потому что готовится к конфликту с НАТО. По его словам, в 2023 году на Балтике усилились помехи в работе спутниковых навигационных систем (Global Positioning System - GPS).