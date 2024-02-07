Президент ЦБ Швеции Эрик Тедин заявил на презентации, состоявшейся в Банке Эстонии, что нет никакой надежды на восстановление экономики Швеции в этом году, и ожидается, что луч света появится в 2025 году.
Для подписчиков
Глава ЦБ Швеции – Эстонии: у нас все плохо, а у вас еще хуже
Президент Центрального банка Швеции Эрик Тедин заявил в своем выступлении в Банке Эстонии, что экономическое положение Швеции не заслуживает похвалы, и в этом году улучшения не предвидится - показатели для этого слабы, а чувство уверенности домохозяйств ухудшается. Центральный банк Швеции, однако, прогнозирует улучшение ситуации в следующем году.