Ср, 7.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Глава ЦБ Швеции – Эстонии: у нас все плохо, а у вас еще хуже

Лийна Лакс
Copy
Флаг Швеции.
Флаг Швеции. Фото: Caro / Sorge/Caro / Sorge

Президент ЦБ Швеции Эрик Тедин заявил на презентации, состоявшейся в Банке Эстонии, что нет никакой надежды на восстановление экономики Швеции в этом году, и ожидается, что луч света появится в 2025 году.

Президент Центрального банка Швеции Эрик Тедин заявил в своем выступлении в Банке Эстонии, что экономическое положение Швеции не заслуживает похвалы, и в этом году улучшения не предвидится - показатели для этого слабы, а чувство уверенности домохозяйств ухудшается. Центральный банк Швеции, однако, прогнозирует улучшение ситуации в следующем году.

Тедин отметил, что если вы читаете газеты, то знаете, что шведская экономика находится в плачевном состоянии. «Но вы находитесь в еще более худшем положении», - заявил Тедин, выступая с речью в помещении Банка Эстонии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх