Глава ЦБ Швеции – Эстонии: у нас все плохо, а у вас еще хуже

Президент Центрального банка Швеции Эрик Тедин заявил в своем выступлении в Банке Эстонии, что экономическое положение Швеции не заслуживает похвалы, и в этом году улучшения не предвидится - показатели для этого слабы, а чувство уверенности домохозяйств ухудшается. Центральный банк Швеции, однако, прогнозирует улучшение ситуации в следующем году.