ИСТОРИЯ ⟩ Клаус Шеель был эстонским патриотом, которому пришлось дать взятку Гиммлеру

Когда Шеель гнался за прибылью в деловых сделках, он мог быть довольно хитрым. Один из директоров расположенной в Таллинне советской торговой делегации называл его «мелким хищником», но позже хвалил его профессионализм. Шеель также не боялся пользоваться преимуществами, выходящими за рамки экономической сферы.

Клаус Шеель в компании, конец 1930-х годов. Фото: Частная коллекция Джона Шееля

Когда из-за мирового экономического кризиса в 1930 году его банк попал в очень затруднительное положение, Шеель смог выбить у правительства Германии поручительство по очень рискованному кредиту, разыграв для этого национальную карту: Шеель предупредил, что без его банка политика стабилизации немецких этнических меньшинств Восточной и Центральной Европы в Эстонии провалится.

И это не было преувеличением. Культурное самоуправление немецкого меньшинства полностью зависело от регулярных платежей траста Шееля. Но ироничным образом в это же время Шеель укреплял свои связи с эстонской элитой. В 1931 году Йохан Лайдонер, Йоаким Пухк и Август Меэритс стали членами правления его банка. Были ли такие решения целесообразными маневрами, мотивированными желанием обеспечить лучшие условия для банка?

Нет особого смысла четко разделять рабочие и личные отношения. Вопросы, которые касаются сотрудников, всегда носят стратегический характер, но деловые контакты могут перерасти в дружбу, а личные отношения, в свою очередь, могут стать стабилизирующим фактором деловых отношений. Такая же неоднозначность отношений царит и в общественной деятельности.

Клаус Шеель с детьми Йорном и Рут на пляже Пирита в начале 1920-х годов. Фото: Частная коллекция Джона Шееля