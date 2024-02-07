Появление шведских биатлонистов на чемпионате мира разозлило норвежцев

«Я считаю, что это неправильный и несовременный поступок!», - сказал норвежской телерадиовещательной компании NRK эксперт по биатлону Синнёве Солемдаль.

Причина, по которой Солемдаль отреагировал таким образом, связана с уровнем загрязнения от частных самолетов. А именно, расчеты Green Producers Tool показывают, что во время путешествия на частном самолете в тот день было выброшено 57 тонн углекислого газа. При этом норвежцы отметили, что их команда за этот сезон «произвела» 40,9 тонны углекислого газа.

Если бы шведская команда добиралась до Чехии коммерческими рейсами, их путешествие заняло бы в общей сложности 11,5 часов. Многие сборные использовали этот вариант, в том числе и Норвегия.

Однако члены сборной Швеции очень довольны тем, что их федерация вновь предоставила им такую возможность. Они напомнили историю, когда такой способ передвижения принес им успех.

«Мы прилетели частным рейсом и на прошлый чемпионат мира. Это дало результат. Это то, что мы хотим продолжить», - сказал один из лидеров шведской сборной Мартин Понсилоума.

«Мы начали использовать такой вариант во время пандемии и поняли, насколько это для нас полезно», - добавил Себастиан Самуэльссон.

По словам Тарьея Бё, главной надежды норвежской команды на медали, шведская команда просто хочет получить преимущество над другими, используя частный самолет. В то же время он подколол и Самуэльссона, который постоянно критикует происходящее в мире.

«Себастиан Самуэльссон всегда старается все делать правильно и критикует происходящее на Востоке и на Западе. Теперь он может ответить и на сложившуюся ситуацию. Сборная Швеции все время пытается нас догнать и использует для этого экстремальные приемы", - сказал Бё.