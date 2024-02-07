Заслуженные награды! Таллинн премировал Александра Селевко и его тренера

Мэр Михаил Кылварт отметил сегодня, вручая премию, что фигурное катание позволяет получить уникальные эмоции и является проверкой навыков спортсмена и его способности к самовыражению.

«Этот вид спорта соединяет элегантность и силу и дает возможность болельщикам получить незабываемые эмоции. Для горуправы очень важно отметить вклад таллиннских профессиональных спортсменов и их тренеров в повышение престижа Таллинна и всей Эстонии, а также в популяризацию спортивной культуры», - сказал мэр.

Александр Селевко 12 января выиграл на состоявшемся в Каунасе чемпионате Европы по фигурному катанию серебряную медаль в одиночном катании. Александру Селевко выделена премия в размере 2800 евро, а его тренеру Ирину Кононовой – 1200 евро.

Таллинн отмечает высокие спортивные достижения столичных спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Европейских играх. Подробную информацию о порядке распределения субсидий можно найти здесь.