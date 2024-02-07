Руководитель Tele2: сорок процентов прибыли – это нормально в нашем бизнесе

Нылвак: Это правда, что мы первые в Литве, вторые в Латвии и третьи в Эстонии. Ведь в каждой стране есть свои особенности, сложившиеся уже в 90-е годы. В прошлом году мы наблюдали очень агрессивные кампании в Эстонии, где людей заманивали бесплатными предложениями, но с обязательными контрактами. Мы в Tele2 не верим в бесплатные вещи. Наше ценное предложение заключается в том, что люди свободны и могут уйти в любой момент.

Я считаю, что после смены руководителя Tele2 прошлым летом и серьезных изменений в компании, мы сможем получить импульс развития и нынешняя тенденция изменится. В прошлом году наши результаты были скромнее, но прежде мы росли быстрее рынка. У нас около 300 000 частных клиентов.

Технический директор Tele2 Танель Сарри. Фото: Tele2

– Поскольку Tele2 меньше своих конкурентов в Эстонии, ваши инвестиции также будут меньше. Это, в свою очередь, отражается на вашей сети 5G, покрытие которой скромнее, чем у Telia и Elisa. Почему кто-то должен становиться вашим клиентом?