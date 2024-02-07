В прошлом году жители Эстонии вернули более 15 тысяч тонн залоговой тары. Всего было возвращено 333 миллиона единиц залоговой тары, или 261 на человека. При этом был установлен новый рекорд.
НОВЫЙ РЕКОРД ⟩ Жителями Эстонии было возвращено более 300 миллионов единиц залоговой тары
2023 год стал уже четвертым годом подряд, когда было возвращено рекордное количество залоговой тары. Если в 2019 году потребители вернули 250 миллионов единиц тары, то к концу прошлого года этот показатель увеличился на 25 процентов для всех видов тары с залоговой отметкой и достиг 333 миллионов.
«Глядя на статистику прошлого года, мы видим несколько позитивных изменений. Хотя средние показатели возврата немного увеличились для всех типов тары, более примечательная цифра - 333 миллиона единиц тары - на 40 миллионов больше, чем всего два года назад. Это показывает, что покупательная способность жителей Эстонии в последние годы постоянно росла, и, к счастью, забота об окружающей среде шла такими же или даже немного более быстрыми темпами. Общее осознание необходимости экономии ресурсов и ценности экологически чистого образа жизни дает надежду, что процент возврата залоговой тары вскоре даже превысит отметку в 90 процентов», - сказал руководитель Eesti Pandipakend Каупо Карба.
Возврат залоговой тары зависит от экологической осведомленности потребителей, с одной стороны, а также от того, сколько бутылок напитков будет продано под залог, с другой.
В конце года Eesti Pandipakend вернула в обращение девять из десяти купленных бутылок и банок. Это стало возможным только благодаря старательным жителям Эстонии - согласно недавнему опросу, проведенному Turu-uuringute AS, 96 процентов жителей Эстонии относят тару в пункты возврата, а 90 процентов жителей делают это всегда.
В то время как в среднем один житель Эстонии сдал в прошлом году 261 единицу залоговой тары, выяснилось, что наиболее заботящиеся об окружающей среде люди проживают на Хийумаа и Сааремаа, где на одного жителя приходится 316 и 291 единица тары соответственно. Менее часто люди относят пустые бутылки и банки в пункты приема тары именно в Ида-Вирумаа (172 единицы на одного жителя).