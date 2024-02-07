НОВЫЙ РЕКОРД ⟩ Жителями Эстонии было возвращено более 300 миллионов единиц залоговой тары

2023 год стал уже четвертым годом подряд, когда было возвращено рекордное количество залоговой тары. Если в 2019 году потребители вернули 250 миллионов единиц тары, то к концу прошлого года этот показатель увеличился на 25 процентов для всех видов тары с залоговой отметкой и достиг 333 миллионов.

«Глядя на статистику прошлого года, мы видим несколько позитивных изменений. Хотя средние показатели возврата немного увеличились для всех типов тары, более примечательная цифра - 333 миллиона единиц тары - на 40 миллионов больше, чем всего два года назад. Это показывает, что покупательная способность жителей Эстонии в последние годы постоянно росла, и, к счастью, забота об окружающей среде шла такими же или даже немного более быстрыми темпами. Общее осознание необходимости экономии ресурсов и ценности экологически чистого образа жизни дает надежду, что процент возврата залоговой тары вскоре даже превысит отметку в 90 процентов», - сказал руководитель Eesti Pandipakend Каупо Карба.

Возврат залоговой тары зависит от экологической осведомленности потребителей, с одной стороны, а также от того, сколько бутылок напитков будет продано под залог, с другой.

В конце года Eesti Pandipakend вернула в обращение девять из десяти купленных бутылок и банок. Это стало возможным только благодаря старательным жителям Эстонии - согласно недавнему опросу, проведенному Turu-uuringute AS, 96 процентов жителей Эстонии относят тару в пункты возврата, а 90 процентов жителей делают это всегда.

В то время как в среднем один житель Эстонии сдал в прошлом году 261 единицу залоговой тары, выяснилось, что наиболее заботящиеся об окружающей среде люди проживают на Хийумаа и Сааремаа, где на одного жителя приходится 316 и 291 единица тары соответственно. Менее часто люди относят пустые бутылки и банки в пункты приема тары именно в Ида-Вирумаа (172 единицы на одного жителя).