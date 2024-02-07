Еврокомиссия инициировала дело против Эстонии о нарушении директив по выбросам и стокам

Об этом сообщили в представительстве Еврокомиссии. Согласно Директиве по промышленным выбросам, государства-члены должны создать систему разрешений для промышленных установок и установить предельные значения выбросов для промышленных загрязнителей. Директива по очистке городских сточных вод требует от государств-членов заранее регулировать или разрешать сброс промышленных сточных вод в коллекторные системы или на городские очистные сооружения в каждом конкретном случае.

Эстония не смогла должным образом перенести и реализовать положения, регулирующие промышленные сбросы загрязняющих веществ через системы сбора и очистки городских сточных вод.

В связи с этим Еврокомиссия направляет Эстонии письмо с официальным уведомлением, на ответ и устранение недостатков, выявленных Комиссией, отводится два месяца. Если комиссия не получит удовлетворительного ответа, она может принять решение о подготовке мотивированного мнения.