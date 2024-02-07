ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Какие симптомы указывают на корь?

Вирусу сопутствует высокая температура (выше сорока градусов), мелкопятнистая красная сыпь и увеличение лимфатических узлов. Осложнения могут включать в себя воспаление среднего уха, легких или, в более тяжелых случаях, ткани головного мозга (энцефалит). Заболевание может привести к смерти.

При контакте с больным человеком заражаются до 98 из 100 неинфицированных и непривитых. Больной заразен за четыре-пять дней до появления сыпи, а также в течение пяти дней после ее появления. Инкубационный период длится от 7 до 21 дня (средний показатель - десять дней).

Симптомами заболевания являются повышение температуры тела, недомогание, кашель, насморк, конъюнктивитные воспаления, непереносимость света. На второй день после появления симптомов на слизистой оболочке щек над передними коренными зубами появляются белесые пятна с ярко-красной каймой (так называемые пятна Коплика).

Через несколько дней на коже появляется сыпь - она начинается за ушами и распространяется на лицо и шею. На второй день сыпь распространяется на тело и руки, а на третий день - на ладони и подошвы ног. Сыпь сначала розовая, затем - интенсивно красная, держится четыре-пять дней и исчезает в том же порядке, в котором появилась. В период с шестого по десятый день кожа с сыпью темнеет и начинает шелушиться. Высокая температура держится до тех пор, пока остается сыпь. Заражение корью дает пожизненный иммунитет.

Если вы подозреваете корь:

обратитесь к семейному врачу по телефону, расскажите о своих симптомах;

не ходите на прием к врачу, так как там можно заразить других людей;

если у вас был личный контакт с больным корью, обязательно сообщите об этом врачу;

если вы путешествовали в течение последнего 21 дня, сообщите об этом врачу;

оставайтесь дома и следуйте указаниям врача;

если состояние больного внезапно ухудшится - вызывайте скорую помощь (особенно детям);

ограничьте контакты с детьми в возрасте до одного года, беременными женщинами, людьми с иммунодефицитом, людьми, не привитыми против кори, контактов нужно избегать и в течение пяти дней после появления сыпи;

уточните прививочный статус членов вашей семьи, и если они не болели корью или не были правильно привиты двумя дозами вакцины MMR, как можно скорее направьте их на вакцинацию (желательно сделать это в течение 72 часов после последнего контакта с больным).