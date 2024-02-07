Более 800 тысяч евро: Эстония создает новую платформу для покупки билетов

«На данный момент у пассажиров нет удобной единой системы, посредством которой они могли бы планировать поездки с использованием общественного транспорта и альтернативных видов передвижения. Это одна из причин, почему люди предпочитают путешествовать на личном автомобиле, ведь сейчас так проще, - сказал руководитель отдела планирования мобильности Департамента транспорта Йоханн Пеэтре. - Для решения этой проблемы государство поддерживает создание прототипа, на основе которого частный сектор сможет создать функционирующую среду, в которой различные поставщики транспортных услуг смогут удобно продавать свои услуги».

Потребность в системе велика, поскольку в настоящее время разные виды транспорта (общественный транспорт, паромы, поезда, краткосрочная аренда автомобилей и т.д.) имеют каждый свои каналы бронирования и продажи билетов, и их интерфейсы приложений (API) несовместимы. Также не существует централизованного способа объединения различных API.

Объединяет всех поставщиков услуг

MaaS X-tee - это промежуточный уровень с безопасным обменом данными, который объединяет всех поставщиков услуг общественного транспорта и мобильности (автобусы, поезда, такси, прокат автомобилей, электрические скутеры и т.д.). Система позволит пассажирам искать все необходимые билеты и услуги в одном месте.

Разработка прототипа ведется по модулям, где в процессе совместно со сторонами проверяется работоспособность каждого модуля на предмет его пригодности. При необходимости решение корректируется перед разработкой следующего модуля.

Проект финансируется из информационного фонда Госканцелярии, длится 18 месяцев и стоит 840 000 евро. В проекте участвуют Департамент транспорта, Министерство климата и Министерство регионального развития и сельского хозяйства.