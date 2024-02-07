На инфочасе в Рийгикогу премьер-министр отметила, что местные самоуправления должны уделять больше внимания содержанию частных дорог в порядке.
Кая Каллас: местные самоуправления должны лучше выпонять свои обязанности по обслуживанию дорог
На состоявшемся в среду инфочасе правительства в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос депутата парламента Лаури Лаатса, касавшийся обслуживания и ремонта дорог и того, что у спасательных служб возникают трудности с тем, чтобы добраться до пострадавших.
Каллас отметила, что освещенная недавно в новостях ситуация, когда скорая помощь не смогла добраться до пострадавшего ввиду плохого состояния дорог, достойна сожаления.
Премьер-министр добавила, что, согласно Конституции и Закону об организации местного самоуправления, содержание дорог в надлежащем состоянии является задачей единицы местного самоуправления.
«Согласно Конституции, решением всех вопросов местной жизни и ее устройством занимаются местные самоуправления, действующие самостоятельно на основании законов», - сказала она.
Каллас уточнила, что в этой конкретной ситуации проблема была в том, что дорога частично находилась в частной собственности и волость не заключила договор об общественном использовании находящихся в частном владении участков дороги. Ввиду этого не производилось и ремонта дорожного полотна.
«Все те случаи, которые вы привели в пример, достойны сожаления. В любом случае, местные самоуправления должны со всей серьезностью отнестись к своим обязанностям по [обслуживанию] дорог, в том числе и находящихся в частном владении, и при необходимости заключить договоры об общественном использовании частных дорог», - подчеркнула премьер-министр.
«Государство посредством фонда поддержки помогает местным самоуправлениям, выделяя пособия на ремонт и обслуживание местных дорог и по необходимости повышая их возможности в этих вопросах. В настоящий момент объем правительственных пособий составляет 29,3 миллиона евро. Но еще раз: согласно закону, это - задача местного самоуправления», - добавила премьер-министр и подчеркнула, что параллельно постоянно увеличивается и доходная база местных самоуправлений.
Каллас отметила, что согласно программе по обслуживанию и ремонту дорог, государство в период с 2024-2027 гг. направит на ремонт государственных дорог в общей сложности 680,5 миллиона евро, из которых средства государственного бюджета составляют 543,8 миллиона евро и внешние средства - 136,7 миллиона евро.
В инфочасе помимо премьер-министра также приняли участие министр культуры Хейди Пурга и министр по делам регионов Мадис Каллас.
Премьер-министр ответила и на другие вопросы депутатов парламента. Они касались особого контроля Nordica, налога на автомобили, товарообмена Эстонии с Россией, налоговой политики и последствий зеленого перехода. Министр культуры ответила на вопрос, касавшийся автомобильного налога, а министр по делам регионов - на вопросы об общественном транспорте и автомобильном налоге.