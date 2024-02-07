Кая Каллас: местные самоуправления должны лучше выпонять свои обязанности по обслуживанию дорог

На состоявшемся в среду инфочасе правительства в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос депутата парламента Лаури Лаатса, касавшийся обслуживания и ремонта дорог и того, что у спасательных служб возникают трудности с тем, чтобы добраться до пострадавших.

Каллас отметила, что освещенная недавно в новостях ситуация, когда скорая помощь не смогла добраться до пострадавшего ввиду плохого состояния дорог, достойна сожаления.

Премьер-министр добавила, что, согласно Конституции и Закону об организации местного самоуправления, содержание дорог в надлежащем состоянии является задачей единицы местного самоуправления.

«Согласно Конституции, решением всех вопросов местной жизни и ее устройством занимаются местные самоуправления, действующие самостоятельно на основании законов», - сказала она.

Каллас уточнила, что в этой конкретной ситуации проблема была в том, что дорога частично находилась в частной собственности и волость не заключила договор об общественном использовании находящихся в частном владении участков дороги. Ввиду этого не производилось и ремонта дорожного полотна.

«Все те случаи, которые вы привели в пример, достойны сожаления. В любом случае, местные самоуправления должны со всей серьезностью отнестись к своим обязанностям по [обслуживанию] дорог, в том числе и находящихся в частном владении, и при необходимости заключить договоры об общественном использовании частных дорог», - подчеркнула премьер-министр.