Европарламент постановил: европлатеж не может занимать больше десяти секунд

Новое постановление повысит безопасность переводов и даст частным лицам и предприятиям уверенность в том, когда именно деньги поступят на их счета. Банки и другие поставщики платежных услуг должны будут обеспечить, чтобы по своей стоимости эта услуга была доступна их клиентам, передала пресс-служба Европарламента.

Согласно новым правилам, перевод должен дойти до получателя в течение десяти секунд, независимо от дня недели или времени суток. Плательщик также должен в течение десяти секунд получить подтверждение того, дошли ли деньги до получателя.

Этих правил должны будут придерживаться и страны, не входящие в зону евро, но банки которых принимают платежи в евро. Однако в этих странах будет более длительный переходный период, а правило десяти секунд будет действовать только в рабочее время, поскольку запасы евро, имеющиеся в распоряжении этих платежных учреждений, не всегда могут быть достаточными для немедленного осуществления крупных платежей в нерабочее время.

Банки и поставщики платежных услуг должны обеспечивать безопасность европлатежей и иметь надежную и современную систему для предотвращения мошенничества и минимизации ошибок. Если банк или поставщик платежных услуг не принял необходимых мер и это привело к финансовым потерям клиента, клиент может потребовать компенсацию.

Также все банки и поставщики платежных услуг, работающие в ЕС, должны проводить немедленную проверку личности получателя платежа, но это не должно влечь за собой дополнительных расходов для пользователей услуг. Банки и поставщики платежных услуг не должны взимать с клиентов больше платы за мгновенные платежи, чем за более медленные.

В интересах безопасности клиент должен иметь возможность установить лимит платежа для мгновенных платежей, который можно легко изменить, если возникнет необходимость совершить более крупный платеж.

На пленарном заседании за принятие постановления проголосовали 599 евродепутатов, против - семь, воздержались - 35. Новый закон вступит в силу через двадцать дней после публикации в Вестнике ЕС. У государств-членов будет двенадцать месяцев, чтобы привести его в соответствие с новыми правилами.