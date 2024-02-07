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В Вильяндиском уезде машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу

Свен Рандлайд
, журналист
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Таави Сепп

Сегодня во второй половие дня ​​на 28-м километре дороги Вильянди-Вялусте-Мустла в Вильяндимаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

Около 16 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Мыннасте, что в Вильяндиском уезде, автомобиль Chrysler вылетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу.

Мужчину, управлявшего автомобилем, стали осматривать медики; пока неизвестно, пострадал ли он в результате аварии.

Точные обстоятельства происшествия еще выясняются, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

По данным Департамента транспорта, основные автомагистрали в настоящее время в основном сухие, но многие второстепенные дороги заснежены и на них скользко.

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