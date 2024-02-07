СЮРПРИЗ ⟩ Ханно Певкур может предложить неожиданного кандидата на пост командующего Силами обороны

До сих пор в обществе ходили слухи относительно возможного преемника, особенно часто назывались имена командира дивизии Вейко-Велло Пальма и главы Академии обороны Вахура Каруса. Однако Певкур отдает предпочтение полковнику Андрусу Мерило из первой пехотной бригады. Сегодня утром Певкур также представил 50-летнего Мерило премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ).

По данным Postimees, на шансы Вейко-Велло Пальма наложила вето парламентская комиссия по гособороне, в которой против него звучит много голосов как со стороны коалиции, так и со стороны оппозиции. С кандидатурой Мерило в комиссии также могут возникнуть проблемы.