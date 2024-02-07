В ближайшие дни министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) должен объявить, кого он видит преемником командующего Силами обороны Мартина Херема.
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СЮРПРИЗ ⟩ Ханно Певкур может предложить неожиданного кандидата на пост командующего Силами обороны
До сих пор в обществе ходили слухи относительно возможного преемника, особенно часто назывались имена командира дивизии Вейко-Велло Пальма и главы Академии обороны Вахура Каруса. Однако Певкур отдает предпочтение полковнику Андрусу Мерило из первой пехотной бригады. Сегодня утром Певкур также представил 50-летнего Мерило премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ).