МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД ⟩ Увольнение генерала Залужного кажется предрешенным

Всю прошлую неделю ведущие издания Украины наперегонки друг с другом публиковали подробности по поводу отставки Валерия Залужного с поста главы Вооруженных сил Украины. Первоначально распространилась новость о том, что указ президента об увольнении генерала скоро будет официально опубликован на сайте президента Владимира Зеленского. Вскоре всплыли и другие закулисные подробности: Зеленский предложил Залужному уйти в отставку с возможностью выбора какой угодно другой должности в правящей команде.