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МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД ⟩ Увольнение генерала Залужного кажется предрешенным

, политический обозреватель портала New Voice
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Валерий Залужный.
Валерий Залужный. Фото: Ukraina presidendikantselei / AP / Scanpix

В Офисе президента Украины есть очевидный план по освобождению от занимаемой должности главы Вооруженных сил генерала Валерия Залужного. Многие украинцы считают его самым надежным человеком в Украине, который спас страну от российской оккупации в 2022 году.

Всю прошлую неделю ведущие издания Украины наперегонки друг с другом публиковали подробности по поводу отставки Валерия Залужного с поста главы Вооруженных сил Украины. Первоначально распространилась новость о том, что указ президента об увольнении генерала скоро будет официально опубликован на сайте президента Владимира Зеленского. Вскоре всплыли и другие закулисные подробности: Зеленский предложил Залужному уйти в отставку с возможностью выбора какой угодно другой должности в правящей команде.

Например, должность посла в «одной стране». Для Зеленского подобные предложения совершенно нормальны. Так, например, он отправил бывшего генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову стать швейцарским дипломатом. Одна из приближённых Зеленского рассказал мне: «Она [Венедиктова] была этому рада».

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