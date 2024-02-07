В Офисе президента Украины есть очевидный план по освобождению от занимаемой должности главы Вооруженных сил генерала Валерия Залужного. Многие украинцы считают его самым надежным человеком в Украине, который спас страну от российской оккупации в 2022 году.
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МЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД ⟩ Увольнение генерала Залужного кажется предрешенным
Всю прошлую неделю ведущие издания Украины наперегонки друг с другом публиковали подробности по поводу отставки Валерия Залужного с поста главы Вооруженных сил Украины. Первоначально распространилась новость о том, что указ президента об увольнении генерала скоро будет официально опубликован на сайте президента Владимира Зеленского. Вскоре всплыли и другие закулисные подробности: Зеленский предложил Залужному уйти в отставку с возможностью выбора какой угодно другой должности в правящей команде.