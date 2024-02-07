Водителей призывают к внимательности: второстепенные дороги остаются скользкими

Департамент транспорта сообщает, что в среду вечером поверхность крупных шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, но в Ляэне-Вирумаа встречается поземка, а между колеями лежит снег. На второстепенных шоссе лежит снег, поверхность шоссе скользкая. На севере страны идет легкий снег.