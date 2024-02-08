ЕВРОВЫБОРЫ 1994 ГОДА ⟩ Первое голосование в ЕС после холодной войны вывело на политическую арену противоречивого медиамагната

Если после встречи на Корфу британцы все еще не были готовы изменить свое мнение о Дехене, в качестве возможного компромисса прозвучало имя другого бельгийца, бизнесмена Этьена Давиньона, который десятью годами ранее был комиссаром по промышленности тогдашнего Европейского экономического сообщества. По имеющимся сведениям, Германия была готова включить в игру еще двух бельгийских кандидатов: министра иностранных дел Филиппа Майстадта и бывшего премьер-министра Вильфрида Мартенса.

Однако, когда в июле Германия стала председателем ЕС, вопрос о председателе комиссии так и не был решен, поскольку Бонн продолжал считать Дехена лучшим кандидатом, а Лондон отказался снять вето с его кандидатуры.

В начале июля Великобритания, по данным The Financial Times и The Independent, выдвинула свой список подходящих кандидатур: предпочтительным вариантом считался бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато, но в качестве приемлемых вариантов назывались министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен и министр финансов Испании Педро Сольбес.

Тем временем Коль предложил кандидатуру премьер-министра Испании Фелипе Гонсалеса. Но тот отказался от этой возможности, несмотря на широкую поддержку, писала в то время The New York Times.

Однако к середине июля появился новый компромиссный кандидат: премьер-министр Люксембурга Жак Сантер. Британское консервативное правительство, похоже, наконец приняло его. «Британские чиновники, кажется, в последнее время довольны тем, что кто-то столь осторожный и непротиворечивый, как Сантер, нашел расположение Коля», - писала тогда газета Times.

15 июля 1994 года лидеры ЕС избрали Сантера президентом будущей комиссии.

Комиссия Сантера была первой, кто отчитался перед новым и более уполномоченным Европарламентом перед назначением, и в ходе голосования, состоявшегося 18 января 1995 года, она получила поддержку 417 депутатов Европарламента.