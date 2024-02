ЕВРОВЫБОРЫ 1994 ГОДА ⟩ Первое голосование в ЕС после холодной войны вывело на политическую арену противоречивого медиамагната

В начале июля Великобритания, по данным The Financial Times и The Independent, выдвинула свой список подходящих кандидатур: предпочтительным вариантом считался бывший премьер-министр Италии Джулиано Амато, но в качестве приемлемых вариантов назывались министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен и министр финансов Испании Педро Сольбес.