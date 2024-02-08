ЕВРОВЫБОРЫ 1994 ГОДА ⟩ Первое голосование в ЕС после холодной войны вывело на политическую арену противоречивого медиамагната

Европейские выборы 1994 года проходили на совсем другом континенте, нежели пятью годами ранее: холодная война закончилась, коммунистический блок и Советский союз распались, Германия стала единой, Чехия и Словакия распались мирно, а Югославия - кроваво. Кроме того, получила новое название ассоциация, чье представительное собрание избирали - родился Европейский союз.
Хотя Маастрихтский договор, заложивший основы ЕС в знакомом нам виде, был подписан странами-членами в начале 1992 года, его ратификация оказалась нелегким делом: в Дании потребовалось провести два референдума, во Франции он был одобрен лишь с небольшим перевесом в 50,8 процентов голосов, а в британском парламенте расколол правящих консерваторов.
Хотя договор вступил в силу осенью 1993 года, во многих кругах перед выборами в Европарламент разгорелись ожесточенные споры по поводу нового соглашения, и неприятие ЕС стало одним из основных вопросов предвыборной кампании.
Выборы в Европарламент 1994 года
- Выборы состоялись 9-12 июня 1994 года.
- Голосование проходило в 12 странах ЕС.
- Право голоса имели 269 миллионов граждан, из которых 56,8 процента приняли участие в голосовании.
- Всего было избрано 567 евродепутатов.
Весной 1994 года в ходе избирательной кампании в Дании, Франции, Германии и Великобритании появились партии, прямо выступающие против Маастрихтского договора, пишет британский политолог Джон Пиндер в статье «Европейские выборы 1994 года и будущее Европейского союза», опубликованной в журнале Кембриджского университета Government and Opposition через несколько месяцев после выборов в Европарламент.
В Германии евроскептики ставили под сомнение прежде всего европейскую политику канцлера Христианско-демократического союза (ХДС) Гельмута Коля, а в Великобритании правящие консерваторы атаковали якобы федералистскую позицию оппозиционных лейбористов и либерал-демократов.
В преддверии выборов значительное недовольство вызвало и то, что, хотя Маастрихтский договор дает гражданам ЕС, проживающим за рубежом, право голосовать и выдвигать в этой стране свою кандидатуру, регистрация избирателей была затруднена, и заинтересованные группы обвиняли, например, французские власти в недостатке информации, сообщает AFP. Тогда Ален Ламассоур, министр европейских и иностранных дел Франции, извинился за неудачу Парижа, заявив, что в Бельгии или Португалии ситуация не лучше.