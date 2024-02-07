Яак Мадисон ⟩ Нападки Каи Каллас на Андруса Ансипа объясняются ее нарциссизмом

Андрус Ансип, конечно, не очерняет Эстонию, как утверждает Кая в ходе разразившегося конфликта. Хотя Ансип принадлежит к другой фракции и у нас с ним разные мировоззрения (он явно либерал-федералист), но его политические заявления никоим образом не дискредитируют Эстонию.

Подобное обвинение скорее показывает самовлюбленную натуру самой Каи Каллас: если кто-то ее критикует, то, как она считает, критикуется вся Эстония. Это хорошо иллюстрирует образ мышления Каллас по принципу «государство - это я».

Другими словами, если принцесса кому-то не нравится, то она воспринимает это как нападение на всю Эстонию. Является ли причиной критики транспортный бизнес ее семьи в восточном направлении, неправильные решения во время коронакризиса или налог на автомобили, на который сейчас, по иронии судьбы, с нерешительностью стала смотреть и партия самой Каи Каллас.

Однако я не могу сказать, указывает ли конфликт между Ансипом и Каллас на большой раскол в Партии реформ, поскольку я не был членом их партии и никогда не буду. Как сторонний наблюдатель могу прокомментировать, что если вы - премьер-министр страны, то не ваше дело критиковать в публичных письмах внутреннюю оппозицию в своей партии и выяснять с ней отношения. Это лишь свидетельствует о низком уровне политической культуры. Особенно в то время, когда перед нами стоят гораздо более серьезные проблемы: экономический кризис, повышение налогов, отбирание денег у многодетных семей.