Певкур выдвигает кандидатуру полковника Мерило в командующие Силами обороны

«За последний месяц я встретился с многими военнослужащими и сегодня представил свое предложение президенту республики, премьер-министру, глава коалиционных партнеров и председателю комиссии Рийгикогу по государственной обороне. По итогам этих встреч у меня сформировалось решение представить в качестве кандидата в командующие Силами обороны полковника Мерило», - сказал Певкур.

«Более чем 30-летний стаж службы полковника Мерило подтверждает, что это досконально знающий Силы обороны Эстонии человек, слово которого обладает весом в Силах обороны и вне их. Зная Мерило и учитывая выслушанные характеристики, я убежден, что Силы обороны Эстонии получат очень сильного руководителя, за которым будет готова следовать армия и к которому будет готов прислушаться народ», - добавил он.

Министр добавил, что обсудил с покидающим в июне пост командующего Силами обороны генералом Мартином Херемом вариант в случае поддержки правительством кандидатуры Мерило сделать его на время переходного периода заместителем командующего Силами обороны в звании бригадного генерала. Повышение Мерило до звания бригадного генерала поддерживает и президент.

Полковник Андрус Мерило сейчас возглавляет первую пехотную бригаду, раньше он был главой оперативного отдела главного штаба Сил обороны. Мерило также руководил администрацией командующего Силами обороны, Скаутским батальоном и оперативным отделением первой пехотной бригады.

Мерило начал службу в 1992 году в качестве срочнослужащего Куперьяновского пехотного батальона, откуда перешел в Эстонскую пехотную роту Балтийского батальона. В 2002 году он окончил Высшую школу территориальной защиты Финляндии. Он также окончил в США штабной колледж сухопутных войск в 2010 году и военный колледж в 2019 году.

Мерило участвовал в миротворческой миссии в Ливане и в международных военных операциях в Косово, Афганистане и Ираке.