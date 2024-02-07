Кто такой Такер Карлсон и почему Путин выбрал его для интервью?

Стоит отметить, что его приезд в Москву сопровождался заметным ажиотажем в российских государственных СМИ и провоенных телеграм-каналах: агентство медиа-аналитики «Шмаков.Медиа» подсчитало, что за последнюю неделю имя Карлсона было упомянуто более двух тысяч раз. При этом, как заметило издание The Bell, временами заголовки в российских агентствах напоминали времена «развитого социализма», сообщая о визитах журналиста на ВДНХ или в эфир телешоу.

Карлсон утверждал, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». По его мнению - во всяком случае, это то, что он не раз декларировал, - американцы должны знать, за что платят, поддерживая Украину.

Схожую мысль выдвинул и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «У него позиция, которая отличается от остальных [западных СМИ]. Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ».

Карлсон и ДеСантис. Фото: Getty Images

«Клиент Госдепа»

С началом полномасштабной войны в Украине Путин практически перестал общаться с представителями западной прессы, да и в российских СМИ обычно если и не обходит стороной «специальную военную операцию», как это называет он сам и прокремлевские медиа, то во всяком случае не дает разговору уйти в неприятном для себя направлении.