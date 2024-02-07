Неприятное открытие: любимый многими предмет домашнего интерьера сокращает жизнь

Оказалось, что открытые камины выделяют до 60 мг мелких частиц на килограмм дров, что соответствует сокращению продолжительности жизни на 1-1,6 года. Обычные закрытые камины выделяют примерно на треть меньше мелких частиц и, согласно исследованию, сокращают продолжительность жизни менее чем на полгода, сообщает Eureka Alert.

Исследование также показало, что закрытый камин с забором наружного воздуха существенно ограничивает выброс мелких частиц в помещения, что, в свою очередь, снижает влияние на продолжительность жизни жильцов.

В исследовании использовалось компьютерное моделирование жилых зданий в трех разных городах - Бирмингеме (Великобритания), Гронингене (Нидерланды) и Копенгагене (Дания) - с учетом тепловых характеристик, притока наружного воздуха и потребности в отоплении зданий.

Координатор исследования Гильерме Каррилью да Граса рекомендует заменить открытые камины закрытыми, а еще лучше - полностью отказаться от дровяных каминов, поскольку они негативно влияют на здоровье.