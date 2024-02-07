В понедельник, 12 февраля, в Эстонию с однодневным визитом прибудет президент Европейского парламента Роберта Метсола, которая встретится с руководством страны и выступит в Рийгикогу.
В Эстонию приедет президент Европарламента
Метсола встретится с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас, с которой она даст совместную пресс-конференцию.
В начале заседания Рийгикогу Метсола выступит с речью, за которой можно будет следить в прямой трансляции.
Визит завершит встреча с молодежью в Таллиннском университете.