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В Эстонию приедет президент Европарламента

BNS
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Президент Европарламента Роберта Метсола.
Президент Европарламента Роберта Метсола. Фото: JEAN-FRANCOIS BADIAS

В понедельник, 12 февраля, в Эстонию с однодневным визитом прибудет президент Европейского парламента Роберта Метсола, которая встретится с руководством страны и выступит в Рийгикогу.

Метсола встретится с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас, с которой она даст совместную пресс-конференцию.

В начале заседания Рийгикогу Метсола выступит с речью, за которой можно будет следить в прямой трансляции.

Визит завершит встреча с молодежью в Таллиннском университете.

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