В среду в Азербайджане состоялись внеочередные президентские выборы, о которых Ильхам Алиев объявил ровно два месяца назад.

По результатам экзитпола, проведенного совместно Лигой защиты трудовых прав граждан и американской организацией Oracle Advisory Group, Алиев лидирует с 93,9% голосов. На втором месте депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 1,8%.

Эксперты Oracle Advisory Group опросили в общей сложности более 63 000 человек на 5000 избирательных участков по всей стране, включая Карабах, где выборы проходили впервые в истории Азербайджана.

Они также отметили, что активность избирателей на нынешних выборах была выше, чем на предыдущих.

На пост главы государства претендовало семь кандидатов, включая действующего президента, который выдвигается на этот пост в пятый раз. На прошлых выборах в 2018 году Ильхама Алиева поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.

Алиев правит в Азербайджане с октября 2003 года, и именно к 20-летию своего президентства он приурочил решение провести внеочередные выборы.

Еще один мотив - желание провести их на территории всей страны, впервые после того, как Азербайджан вернул контроль над всей ее территорией в ходе войны 2020 года и в результате военной операции в сентябре 2023-го.

«Оппонентами» Алиева стали провластные политики, которые заседают в парламенте и никогда не критикуют президента, а напротив, на дебатах хвалят его достижения, в первую очередь - восстановление территориальной целостности.