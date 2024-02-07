Карис: кандидат в командующие Силами обороны должен получить и поддержку комиссии по гособороне

Карис встретился в среду в Кадриорге с министром обороны Ханно Певкуром, который представил ему кандидата в командующие Силами обороны. Нынешний глава Сил обороны генерал Мартин Херем покидает действительную службу 30 июня этого года.

«Я хочу, чтобы следующим командующим Силами обороны Эстонии стал компетентный офицер, которого ценят военнослужащие, который обладает современным стратегическим видением и опытом командования различными подразделениями и сотрудничества с союзниками. Он должен стать важным военным советчиком для премьер-министра, для правительства, но и для меня, как это было с генералом Херемом. Я уверен, что правительство примет правильное решение, - сказал Карис. - Кандидат непременно должен обладать и поддержкой со стороны комиссии Рийгикогу по государственной обороне».