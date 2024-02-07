Эстония не добралась до первой десятки в первом виде программы ЧМ по биатлону

Эстафетную гонку лучше всего начала Германия. После двух этапов немецкая сборная израсходовала всего три запасных патрона и лидировала. Во второй половине соревнований на трассу вышли женщины, и тогда на первом плане оказалась сборная Франции. Бежавшая на последнем этапе Жюлья Симон продемонстрировала железные нервы и не допустила ни одного неточного выстрела.

В медальной конкуренции вплоть до последнего этапа была и Швейцария, лыжным тренером которой является эстонец Кейн Эйнасте. На всех четырех этапах Швейцария использовала всего три запасных патрона, а Эми Басерга, которая отстрелялась точно на последнем рубеже, при выходе со стрельбища перед последним кругом занимала третье место. Однако на последнем круге шведская замыкающая Эльвира Эберг была быстрее швейцарки и в итоге Швейцария осталась в 1,2 секунды от шведской бронзовой медали.