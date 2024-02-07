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Эстония не добралась до первой десятки в первом виде программы ЧМ по биатлону

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Чемпионат мира по биатлону стартовал со смешанной эстафеты.
Чемпионат мира по биатлону стартовал со смешанной эстафеты. Фото: David W Cerny / Reuters / Scanpix

Сегодня в чешском Нове-Место стартовал ЧМ по биатлону, первым номером программы которого стала смешанная эстафета. Золото завоевала Франция (1:09.24.4, 1+9), серебро досталось суперфавориту Норвегии (+45,2, 0+8), а бронзу завоевала Швеция (+1.01.7, 0+10). Эстонский квартет (Рене Цакхна, Кристо Сиймер, Туули Томингас, Регина Эрмитс) занял 12-е место (+4,41,3, 0+11). Как минимум в начале нашим спортсменам было сложно, потому что смазка лыж оказалась не лучшей для дождя и шестиградусной «жары».

Эстафетную гонку лучше всего начала Германия. После двух этапов немецкая сборная израсходовала всего три запасных патрона и лидировала. Во второй половине соревнований на трассу вышли женщины, и тогда на первом плане оказалась сборная Франции. Бежавшая на последнем этапе Жюлья Симон продемонстрировала железные нервы и не допустила ни одного неточного выстрела.

В медальной конкуренции вплоть до последнего этапа была и Швейцария, лыжным тренером которой является эстонец Кейн Эйнасте. На всех четырех этапах Швейцария использовала всего три запасных патрона, а Эми Басерга, которая отстрелялась точно на последнем рубеже, при выходе со стрельбища перед последним кругом занимала третье место. Однако на последнем круге шведская замыкающая Эльвира Эберг была быстрее швейцарки и в итоге Швейцария осталась в 1,2 секунды от шведской бронзовой медали.

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