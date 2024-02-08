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ДЕБАТЫ ⟩ Студия Postimees: первая эстонская мини-АЭС – где и когда?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Споры вокруг строительства маленькой, но мощной эстонской АЭС набирают обороты. Сроки принятия решения уже почти вышли. Построит ли Эстония малую АЭС?

В дискуссии примут участие парламентарии: зампредседателя экономической комиссии Лаури Лаатс (Центристская партия), член экономической комиссии Андрес Сутть (Партия реформ), председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро («Ээсти 200»). Смотрите прямой эфир в 10:15!

  • Зачем Эстонии нужна своя атомная электростанция?
  • Где и когда может быть построена первая эстонская АЭС?
  • Какие риски заключаются в том, чтобы быть испытателем новых технологий?
  • Готов ли Пярну к размещению пилотной станции?
  • Непаханое поле радиации – это миф?
  • Почему столько внимания уделяется именно мини-АЭС при всем богатстве выбора?
  • Есть ли деньги и специалисты для строительства и обслуживания станции?
  • Удешевит ли мини-АЭС стоимость электроэнергии? 
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