Споры вокруг строительства маленькой, но мощной эстонской АЭС набирают обороты. Сроки принятия решения уже почти вышли. Построит ли Эстония малую АЭС?
ДЕБАТЫ ⟩ Студия Postimees: первая эстонская мини-АЭС – где и когда?
В дискуссии примут участие парламентарии: зампредседателя экономической комиссии Лаури Лаатс (Центристская партия), член экономической комиссии Андрес Сутть (Партия реформ), председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро («Ээсти 200»). Смотрите прямой эфир в 10:15!
- Зачем Эстонии нужна своя атомная электростанция?
- Где и когда может быть построена первая эстонская АЭС?
- Какие риски заключаются в том, чтобы быть испытателем новых технологий?
- Готов ли Пярну к размещению пилотной станции?
- Непаханое поле радиации – это миф?
- Почему столько внимания уделяется именно мини-АЭС при всем богатстве выбора?
- Есть ли деньги и специалисты для строительства и обслуживания станции?
- Удешевит ли мини-АЭС стоимость электроэнергии?