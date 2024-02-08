Лаури Лаатс: – Лично я не поддерживаю развитие атомной энергетики в Эстонии. Убежден, что счета за электричество от этого не уменьшатся. Выход в том, чтобы развивать в прежних масштабах производство солнечной и ветроэнергии, а также сохранять управляемые мощности. «Ээсти Энергия» даже предложила решить этот вопрос за счет газовых турбин.

Андрес Сутть: – Пройдет не менее 10 лет прежде, чем появится реальный инвестор под строительство АЭС, а также привлекательные технологии, успешно конкурирующие с ветром и солнцем.

Игорь Таро: – Поскольку определенности в вопросе АЭС до сих пор нет, мы должны оставить возможность открытой. Решение Рийгикогу, которое будет принято в ближайшие полгода, позволит принять Закон об атомной энергетике и учредить регулятора. Если в перспективе 20 лет у нас возникнет потребность в АЭС, мы сможем оперативно решить данный вопрос.

Лаури Лаатс: – В какой-то момент в Эстонии может возникнуть больше электроэнергии, чем мы потребляем и способны пропустить наши электросети. Потребуются дополнительные инвестиции – до 10 млрд евро во всю энергетическую сферу. Кто за это заплатит? Потребитель! Расходы за деятельность регулятора тоже будет оплачивать налогоплательщик.

Может случиться, как в Австрии. Там уже построили саркофаг АЭС, а потом к власти пришли другие политики и закрыли этот проект. Эстонии нужно много раз взвесить свое решение, чтобы избежать подобных сценариев.

Андрес Сутть: – Налоги на производство атомной энергии пополнят казну государства. Если мы не решимся сейчас открыть возможность, то через пять лет может быть поздно.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: первая эстонская мини-АЭС – где и когда? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Erik Prozes

Зачем Эстонии нужна своя атомная электростанция?

Где и когда может быть построена первая эстонская АЭС?

Какие риски заключаются в том, чтобы быть испытателем новых технологий?

Готов ли Пярну к размещению пилотной станции?

Непаханое поле радиации – это миф?

Почему столько внимания уделяется именно мини-АЭС при всем богатстве выбора?

Есть ли деньги и специалисты для строительства и обслуживания станции?

Удешевит ли мини-АЭС стоимость электроэнергии?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain