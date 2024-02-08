В дискуссии приняли участие парламентарии: зампредседателя экономической комиссии Лаури Лаатс (Центристская партия), член экономической комиссии Андрес Сутть (Партия реформ), председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро («Ээсти 200»).
– Построит ли Эстония малую АЭС?
Лаури Лаатс (Центристская партия): – Очевидно, что мы должны двигаться дальше со строительством солнечных панелей и ветрогенераторов. Самый главный вопрос в контексте АЭС – позволит ли это жителю Эстонии платить за электричество меньше?
– Давайте на него ответим! Удешевит ли АЭС стоимость электроэнергии?
Андрес Сутть (Партия реформ): – Цена электричества зависит от имеющихся в Эстонии мощностей. В ветро- и солнечной энергии мы действительно нуждаемся! Дополнительные мощности тоже необходимы (например, АЭС – прим.ред.). Эпоха сланцевой энергетики безвозвратно уходит. Вопрос строительства мини-АЭС будет в конечном итоге зависеть от инвестора.
Игорь Таро («Ээсти 200»): – Из рапорта очевидно, что в ближайшее время АЭС в Эстонии не будет. Это невозможно технически. Вопрос о строительстве мы сможем обсуждать только после того, как первая мини-АЭС такого типа будет сертифицирована и введена в строй. А это случится после 2028 года. То есть, в ближайшей перспективе это невозможно.
Стоит взвесить, нужна ли нам АЭС в среднесрочной перспективе. Как отметил Андрес Сутть, судьба проекта будет зависеть от решения инвестора и ситуации на рынке.
Если смотреть в долгосрочную перспективу в районе 2050 года, то все обстоит иначе. Некоторые даже не видят альтернативы атомной энергии. Например, в Финляндии взвешивают возможность строительства малых реакторов для отопления – совсем небольших реакторов в 150 мегаватт для котельных.