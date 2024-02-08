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ЭСТОНСКАЯ АЭС ⟩ Политики спорят: сейчас или никогда, электросчета не уменьшатся (1)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Сутть: нужно открыть возможность
  • Лаатс: за всё заплатит потребитель
  • Таро: будущее с АЭС неизбежно

Споры вокруг строительства маленькой, но мощной эстонской АЭС набирают обороты. Сроки принятия решения уже почти вышли. Построит ли Эстония малую АЭС? Где и когда?

В дискуссии приняли участие парламентарии: зампредседателя экономической комиссии Лаури Лаатс (Центристская партия), член экономической комиссии Андрес Сутть (Партия реформ), председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро («Ээсти 200»). 

Выдержки из беседы:

– Построит ли Эстония малую АЭС?

Лаури Лаатс (Центристская партия): – Очевидно, что мы должны двигаться дальше со строительством солнечных панелей и ветрогенераторов. Самый главный вопрос в контексте АЭС – позволит ли это жителю Эстонии платить за электричество меньше?

– Давайте на него ответим! Удешевит ли АЭС стоимость электроэнергии?

Андрес Сутть (Партия реформ): – Цена электричества зависит от имеющихся в Эстонии мощностей. В ветро- и солнечной энергии мы действительно нуждаемся! Дополнительные мощности тоже необходимы (например, АЭСприм.ред.). Эпоха сланцевой энергетики безвозвратно уходит. Вопрос строительства мини-АЭС будет в конечном итоге зависеть от инвестора.

Игорь Таро («Ээсти 200»): – Из рапорта очевидно, что в ближайшее время АЭС в Эстонии не будет. Это невозможно технически. Вопрос о строительстве мы сможем обсуждать только после того, как первая мини-АЭС такого типа будет сертифицирована и введена в строй. А это случится после 2028 года. То есть, в ближайшей перспективе это невозможно.

Стоит взвесить, нужна ли нам АЭС в среднесрочной перспективе. Как отметил Андрес Сутть, судьба проекта будет зависеть от решения инвестора и ситуации на рынке.

Если смотреть в долгосрочную перспективу в районе 2050 года, то все обстоит иначе. Некоторые даже не видят альтернативы атомной энергии. Например, в Финляндии взвешивают возможность строительства малых реакторов для отопления – совсем небольших реакторов в 150 мегаватт для котельных.

Лаури Лаатс: – Лично я не поддерживаю развитие атомной энергетики в Эстонии. Убежден, что счета за электричество от этого не уменьшатся. Выход в том, чтобы развивать в прежних масштабах производство солнечной и ветроэнергии, а также сохранять управляемые мощности. «Ээсти Энергия» даже предложила решить этот вопрос за счет газовых турбин.

Андрес Сутть: – Пройдет не менее 10 лет прежде, чем появится реальный инвестор под строительство АЭС, а также привлекательные технологии, успешно конкурирующие с ветром и солнцем.

Игорь Таро: – Поскольку определенности в вопросе АЭС до сих пор нет, мы должны оставить возможность открытой. Решение Рийгикогу, которое будет принято в ближайшие полгода, позволит принять Закон об атомной энергетике и учредить регулятора. Если в перспективе 20 лет у нас возникнет потребность в АЭС, мы сможем оперативно решить данный вопрос.

Лаури Лаатс: – В какой-то момент в Эстонии может возникнуть больше электроэнергии, чем мы потребляем и способны пропустить наши электросети. Потребуются дополнительные инвестиции – до 10 млрд евро во всю энергетическую сферу. Кто за это заплатит? Потребитель! Расходы за деятельность регулятора тоже будет оплачивать налогоплательщик.

Может случиться, как в Австрии. Там уже построили саркофаг АЭС, а потом к власти пришли другие политики и закрыли этот проект. Эстонии нужно много раз взвесить свое решение, чтобы избежать подобных сценариев.

Андрес Сутть: – Налоги на производство атомной энергии пополнят казну государства. Если мы не решимся сейчас открыть возможность, то через пять лет может быть поздно.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: первая эстонская мини-АЭС – где и когда? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain
Студия Postimees: первая эстонская мини-АЭС – где и когда? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain Фото: Erik Prozes
  • Зачем Эстонии нужна своя атомная электростанция?
  • Где и когда может быть построена первая эстонская АЭС?
  • Какие риски заключаются в том, чтобы быть испытателем новых технологий?
  • Готов ли Пярну к размещению пилотной станции?
  • Непаханое поле радиации – это миф?
  • Почему столько внимания уделяется именно мини-АЭС при всем богатстве выбора?
  • Есть ли деньги и специалисты для строительства и обслуживания станции?
  • Удешевит ли мини-АЭС стоимость электроэнергии? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / MarcCain 

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