Ляэнеметс не стал комментировать присутствие Кылварта на проведенной митрополитом Евгением литургии

По словам советника министра Анн-Марии Нерги, министр не хочет комментировать эту тему. Нерги также напомнила сказанное ранее Ляэнеметсом: государство не вмешивается в дела церкви.

В середине января Ляэнеметс сказал на пресс-конференции правительства, что патриарх Московский Кирилл является рукой Кремля. «В качестве религиозного руководителя он благословляет российскую агрессию. Все мы помним вопросы, обсуждавшиеся на эту тему», - сказал Ляэнеметс.

По словам главы МВД, решение не продлевать мирополиту Евгению было принято, опираясь на его профиль и оценку безопасности, при этом эстонское государство не пытается вмешаться в деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата. «Церковь по-прежнему имеет все права продолжать свою деятельность здесь. И Эстония ни в коем случае не будет вмешиваться в выборы нового главы», - сказал Ляэнеметс, добавив, что церковь может найти лидера, который разделяет ценностное пространство Эстонии и дышит в одном ритме с обществом Эстонии.

На воскресной литургии Эстонской православной церкви Московского патриархата присутствовали в том числе архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) Урмас Вийлма, мэр Таллинна и председатель Центристской партии Михаил Кылварт и его супруга, депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт.

18 января Департамент полиции и погранохраны сообщил, что не станет продлевать вид на жительство главы Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополита Евгения, поэтому Евгений должен будет к 6 февраля покинуть Эстонию.